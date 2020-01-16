柔A流感17病患留醫 包括7孩童2嬰兒

（新山16日訊）柔佛州教育、衛生和人力資源委員會主席阿米諾胡達說，截至今午為止，在新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）留醫的確診A型流感病患有17人，其中9人是孩童，包括兩名9個月大的嬰兒。

他今午巡視該院設施和探訪病人後在記者會上說，留醫的9名孩童病患年齡介於9個月至5歲；兩名嬰兒病患分別於3天前和5天前入院接受治療。

他說：“昨天留醫的孩童病患有13人，今日已減至9人。留醫病患的病情皆穩定且受到控制。”

他表示，凡因A型流感住院的病患，他們會被集中在一處接受治療，與其他病患隔開，避免傳染問題發生。

針對其他縣和醫院有關A型流感確診病患的數據，他表示手上暫時沒有相關資料。

有關網傳一名7個月大的巫裔男嬰因感染A型流感，而入住新山一家專科醫院的問題，他表示未接獲相關訊息。

關於巫裔7歲女童諾蒂妮日前病逝的問題，他說，女童的檢測結果顯示對A型流感呈陰性反應，所以不需要重提這件事。

陪同出席記者會者包括柔佛州衛生局局長阿曼、新山蘇丹後阿米娜醫院院長莫達等。

阿米諾胡達在會上也籲請民眾保持個人衛生，並儘量不要帶孩童到封閉式場所，因為A型流感是經空氣傳染。

他同時要求父母一旦發現孩子出現感冒等症狀，就不要讓他們到學校上課並帶孩子就醫，以了解感染何種感冒。

他說：“我們也要求校方一旦發現學生出現感冒等症狀，應先隔離有關學生並知會家長，同時為課室消毒。”

另一方面，阿米諾胡達表示，柔佛州衛生局將於下星期，在士姑來新山花園（Taman Damai Jaya）國小，舉辦一個有關A型流感的活動，並召集縣內的中小學校長出席，以聆聽有關A型流感的匯報會。