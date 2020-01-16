董教總從沒反對爪夷文 冀沿用介紹各族文字模式

（吉隆坡16日訊）教總主席拿督王超群重申，董教總從來沒有反對爪夷文，並認為教育部應該沿用原有五年級馬來文課本介紹各族群文字，包括介紹爪夷字、中文書法和淡米爾書法的多元模式，而不是像目前四年級把爪夷字單元列入課程綱要作為學習的技能，因為這將導致許多問題的產生。

他於日前在教總召開的第67-68屆常務理事第六次會議，與會者針對當前的教育課題和會務工作進行討論時，這麼表示。

“董教總也建議教育部把學習爪夷字列為課外活動，讓有興趣的學生選讀，因此根本就沒有反對爪夷字。”

他說，這次的爪夷字事件，蓄意邊緣化董事會的主權，這是董教總絕對不能認同的。

“董事會是捍衛華小存在與發展的重要防線，因此，董教總會繼續作出爭取，包括與朝野政黨、教育部和首相署部長進行對話，以把董事會列入決策單位。”

此外，王超群說，董教總感到遺憾，一些別有居心者歪曲事實，蓄意抹黑董教總反對爪夷文，並企圖挑起族群間不滿的情緒，以達到個別的隱議程。

他認為，政府必須秉公辦理，採取行動制止各種謊言和極端言論。

他表示，近一年來國家政治局勢的演變，讓人憂心忡忡，特別是種族和宗教極端主義越發高漲，已經嚴重影響國家的健全發展。

華教前路困難重重

“此外，隨著首相暫代教育部長，他強勢的作風，再加上他早前重提宏願學校和小學階段英語教數理等等不利華教的政策，也讓原本已經面對諸多打壓的華文教育，再添許多未知的情況。”

他指出，在當前教育課題一再被政治化、種族化和宗教化的情況下，華文教育的前路依舊困難重重，不容樂觀。

另一方面，王超群表示，教總長期積極配合教育部相關師訓課程的招生，進行宣傳和協助上訴等工作，以鼓勵華裔子弟加入教師行列的工作，但基於種種因素的影響，導致近幾年來師範課程華小組的招生出現名額無法填滿的問題。

“因此，教總今年聯合了董總、中學華文教師聯誼會及雪隆華校董聯會等成立“我要當老師——招募華青申請師訓”工委會，以展開各項工作，鼓勵更多華裔子弟申請師範課程。”

他說，基於華小面臨越來越嚴峻的挑戰，教總將策劃舉辦華小研討會，從政策和課程兩個層次來探討華小的發展。

“有關研討會將探討當前國家教育政策和教育改革對華小帶來的挑戰和影響，同時也將思索華小應如何做出改革，以提升整體的素質。”