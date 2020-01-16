廖中萊：恢復前朝制度 盼敦馬檢討拉曼撥款





（沙亞南16日訊）拉曼大學學院（TARUC）理事會主席拿督斯里廖中萊促請首相兼代教育部長敦馬哈迪，重新檢討拉曼大學學院的撥款，包括恢復前朝政府定下的製度化撥款，直接撥款給拉曼。

他說，馬哈迪過去擔任首相時非常支持拉曼，如今已兼任教育部長，應該重新檢討拉曼大學學院的撥款，包括應該直接撥款給拉曼，而非透過第三方。

他說，政府此前立法以“一元對一元”資助拉曼，較後承諾每年撥款最少6000萬令吉，都是製度化撥款；然而，向來強調製度化撥款的希盟政府，卻讓財政部長林冠英去破壞及踐踏這良好政策，令人遺憾。

“我希望馬哈迪能夠重新檢討林冠英的決定，改變現有立場，恢復制度化撥款，直接撥款給拉曼大學學院。”

廖中萊昨晚出席沙亞南國陣為拉曼大學學院基金舉辦的籌款活動時表示，拉曼遭受到打壓，就連友族同胞都深感同情，紛紛伸出援手，不少友族捐款，甚至幫忙籌款。

他說，為拉曼大學學院籌款已成為全民運動，全國許多小販或小商家都挺身而出為拉曼籌款，令人感動。

他披露，截至目前，拉曼大學學院已籌獲140萬令吉，顯示民眾給予拉曼的支持。

不少捐款來自友族

“教育不應該被打壓，政府若持續這樣對待拉曼，等於是抹殺孩子的教育前景和機會，希望代教長能重新審視。”

沙亞南國陣昨晚在“路邊椰漿飯”實達阿南分行為拉曼大學學院籌款，在短短兩小時內籌獲1萬零978令吉50仙，其中不少捐款來自友族同胞。

出席籌款活動者包括馬華總秘書張盛聞、巫統沙亞南區部主席拿督阿扎里、馬華雪州聯委會財政拿督呂貴添以及籌款工委會主席鄭光杰。