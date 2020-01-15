春節統製品共16種 豬肉起價50仙至1元

（布城15日訊）與去年的的13種比較，國內貿易及消費事務部於今日公佈的2020年農曆新年統製品的食物種類年多了3種，即番茄、紅辣椒及中國進口馬鈴薯。

此外，在這16種統製品中，大部分的批發價與零售價也比去年下跌，除了豬肉價格比去年上漲50仙至1令吉。

根據貿消部公佈的統製品清單，16種在農曆新年期間統一價格的物品，包括活雞、標準淨雞、超級淨雞、A級雞蛋、B級雞蛋、C級雞蛋、入口包菜（印尼及中國，不包括北京包菜）、番茄、紅辣椒、中國進口馬鈴薯、中國入口白蒜、白鯧魚（每尾重量介於200至400克) 、大白蝦（每41隻至60只1公斤）、活豬（統一價格只限農場價）、豬腩或五花肉、豬肉及豬肉脂肪。

對豬肉的統制價格上漲，貿消部長拿督斯里賽夫丁說，政府主要是考量了豬農的養殖成本提升，如運輸費、工人工資、飼料以及配備器材等成本都有漲沒降。

他說，在製定豬肉統一價格前，貿消部經與獸醫局和馬來西亞禽畜業聯合總會的代表商議及聽取意見。

他在部門召開的記者會上說，禽畜業聯合總會原要求更高的售價，惟考量了消費人和豬農雙方的利益，貿消部最終採取平衡的雙贏策略，否則華人在今年農曆新年就得吃貴豬肉。

執法行動為期14天

根據貿消部公佈的統制價格列表，半島的活豬統一價格為每公斤8.30令吉（只限農場價），去年是7.80令吉；五花肉的零售價與批發價格分別是每公斤23令吉及21令吉，去年是22令吉及20令吉，每公斤漲1令吉，豬肉及豬肉脂肪的零售價與批發價則是每公斤16令吉及14令吉，去年是15令吉及13令吉。

賽夫丁也提醒商家，嚴格遵循貿消部根據《2011年反暴利及價格控制法令》制訂的佳節價格統制計劃（SHMMP），不要趁佳節牟取暴利。

“2020年農曆新年價格統制計劃的執法行動為期14天，從本月20日至2月2日，即春節的前5天，春節當天及春節過後的8天，比去年春節的執法期限多出4天。

他說，貿消部執法人員將在這段期間展開檢查價格及執法行動。商家們除了得按照統製品價格表標價，也必須使用粉紅色價格標籤，以讓消費人辨識統製品。

商家若被發現不合理的調漲統製品價格，貿消部將援引《2011年反暴利及價格控制法令》第21條文發出傳票，並採取嚴厲行動；一旦罪成，商家個人可以被罰款10萬令吉或坐牢不超過3年，或兩者兼施，或開罰單最高5萬令吉。

公司則可以被罰款50萬令吉，或被開最高25萬令吉的罰單。

若沒有使用代表統製品的粉紅色價格標籤，個人可以被罰款1萬令吉或被開出5000令吉罰單，公司則可被罰款2萬令吉或被開出1萬令吉罰單。

貿消部也呼籲民眾，在發現不遵守貿消部條例的商家時，直接Whatsapp至貿消部專用號碼019-2794317、透過Ez ADU手機應用程式、電郵至[email protected] ，或撥打貿消部投訴執法指揮中心舉報，電話03-88826088/6245。

去年接10投訴發281傳票

去年農曆新年，貿消部在統製品執法期間檢查了2萬9543個單位和販商，只接獲10宗投訴，而發出的281張傳票，接獲的大多數都是零售商，只有2張是批發商。

賽夫丁說，發給零售商的279張傳票中，195張是沒有展示粉紅色統製品標籤、79張完全沒標價、5張售價超出頂價。

他認為，檢舉2萬多個商家只有10宗投報，這表示貿消部的這項計劃已成功教育國內的商家。

貿易部公佈2020年半島農曆新年16種統製品價格

1.活雞：每公斤5.30令吉（批發價），每公斤5.80令吉（零售價）。

2.標準淨雞：每公斤6.60令吉（批發價），每公斤7.30令吉（零售價）。

3.超級淨雞：每公斤7.30令吉（批發價），每公斤8.10（零售價）。

4.A級雞蛋：每粒0.36仙（批發價），每粒0.38仙（零售價）。

5.B級雞蛋：每粒0.35仙（批發價），每粒0.37仙（零售價）。

6.C級雞蛋：每粒0.34仙（批發價），每粒0.36仙（零售價）。

7.入口包菜：每公斤2令吉（批發價） ，每公斤3令吉（零售價）。

8.紅辣椒：每公斤11令吉（批發價），每公斤13令吉（零售價）。

9.番茄：每公斤3.30令吉（批發價），每公斤4.30令吉（零售價）。

10.中國進口白蒜：每公斤7.50令吉（批發價），每公斤9.00令吉（零售價）。

11.中國進口馬鈴薯：每公斤2.00令吉（批發價），每公斤3.00令吉（零售價）。

12.白鯧：每公斤39令吉（批發價） ，每公斤42令吉（零售價）。

13.大白蝦：每公斤34令吉（批發價），每公斤39令吉（零售價）。

14.活豬：統一農場價，每公斤8.30令吉。

15.豬腩及五花肉：每公斤21令吉（批發價），每公斤23令吉（零售價）。

16.豬肉及豬肉脂肪：每公斤14令吉（批發價），每公斤16令吉（零售價）。

賽夫丁：領袖已達協議 交希盟主席理會定奪

也是人民公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁說，希盟領袖已達致協議，有關首相交棒的課題將由希盟主席理事會作最終決定，但他不知道該理事會何時召開會議。

他於今日出席農曆新年統製品記者會後說，每個月召開的希盟理事會會議，是討論與提供意見的最佳平台。

他說，每個盟黨都有6名代表在希盟理事會，四黨的代表加起來就有24人，加上秘書處主任一人，共25人。

“我們每個月都有開會，我們了解這個交棒課題經常會被討論，也還在討論並會繼續討論。”

不過，他說，現在討論的問題重點不是人選，而是幾時交棒。

“希盟內部經達致協議，一致同意交由主席理事會作出最終決定。”

針對全國總警長丹斯里阿都哈密昨日指總檢察長湯米湯姆斯稱總檢察署沒有證據提控安華的言論，賽夫丁說，總警長身為警察部隊之首，並不應該發表如此言論，尤其是對對一家網媒表示“這件事發生在一、兩年前，太久了，警方難以蒐集證據。”

“按總警長的說法，好像肯定（affirmative）有發生，我對他的講法感到遺憾及失望。”