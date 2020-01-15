曹觀友：降雨量減50% 檳2水壩水位三年最低

（檳城15日訊）檳城兩個水壩皆面對三年來最低水位，檳州首席部長曹觀友說，氣候變化帶來巨大影響，也造成檳城兩個水壩上空的降雨量減少超過50%。

他今日在檳州供水機構首席執行員拿督傑瑟尼的陪同下召開記者會。他說，除了採取應對措施，他也呼吁人民謹慎用水，以避免制水問題。

吁省用水避免制水

他指出，州政府原本預測去年10月至11月的降雨量會高，但實際情況卻是比過去三年來得低。

針對水壩水位低的問題，檳城供水機構今日也發出警報，要求民眾謹慎用水，以便蓄水量可維持至4月份。

傑瑟尼說，在農曆新年前兩週，用戶都會大掃除並使用大量用水，他呼吁大家盡量省水。曾有記錄顯示，在某年農曆新年前，阿依淡水壩因大家同時間洗屋子而造成水位下降15%。

他指出，截至1月14日，阿依淡和直落巴巷水壩的蓄水量分別是62%和39.5%。在2019年、2018年和2017年的同日，上述水壩的水位分別是88.7%和81.4%、97.5%和98/6%，及99.4%和100%

“一旦水壩水位低於30%，我們會要求州政府在水壩上方進行人造雨。在過去的聖誕節期間，上述水壩的蓄水量幾乎是滿的，但今年的情況卻有所變化。”

他指出，2019年9月至12月期間，阿依淡水壩的總降雨量為702毫米，只佔2016年、2017年和2018年平均值(1577毫米)的44.5%。直落巴巷水壩則是總降雨量為1732毫米，佔過去3年(3101毫米)的55.9%。

為減緩情況，傑瑟尼說，該機構在去年11月就開始大幅度減少兩個水壩的耗用量。他們也優化威省雙溪賴濾水廠的淨水生產，以將更多淨水運送到檳島。

影響甲拋峇底稻田地

降雨量少和水泵房提升工程太慢，造成甲拋峇底約1600公頃的稻田地受影響。檳州農業及農基工業委員會主席阿菲夫指出，經過搶救，相關稻田地已恢復水源供應，情況受控制。

他說，在檳榔東海的一個稻田地水泵房提升計劃原於去年12月完工，但因水泵缺貨而使工程遲至今年6月才完工。

他指出，在此計劃下除增設新水泵，也加深水泵位置。

受影響稻農約800人。