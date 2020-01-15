時中正校自閉兒畫作印製 師生穿米老鼠恤衫過年





（檳城15日訊）11歲自閉兒發揮無限創意，檳城時中正校師生今年都會穿著她設計的米老鼠過年恤衫趴趴走！

新年來臨，該校特殊班一名喜愛繪畫的11歲女生蔡易桐，畫了一對米老鼠在煙花底下親嘴迎接新年的畫，並引起校方注意。

在獲得商家贊助100件恤衫和顏料下，該校師生今早一起趕製印上該圖案的恤衫準備過年。

首長夫人到校打氣

檳州首席部長夫人陳蓮枝也特地到該校，為趕製新年衣的師生們加油打氣，她認為該校此舉不但充滿創意，也能發掘學生潛能，幫助成長中的孩子對未來建立信心。

校長巫青春說，該校目前有49名學生，其中25個人為特殊學生。特殊學生中有80%是自閉兒，他們被安排在3個特殊班學習。她說，這是該校第二年辦“新年製新衣”活動。在學生畫作裡選出最有創意的過年圖騰，讓師生開心地穿著過年。

她指出，今年恤衫及顏料贊助商為HOTTEMP有限公司。校方也會發售部份恤衫，收入將充作特殊班活動經費。

出席者尚有該校董事長拿督藍武昌、總務李玉麒、檳州教育局副主任哈菲菲、東北縣教育局官員阿都沙艾、HOTTEMP有限公司代表戴榮標及戴榮發。

女童媽媽：每個孩子都有潛能

“每個孩子都有他的潛能等著被挖掘。”

蔡易桐的母親李女士受訪時說，蔡易桐是她唯一的孩子，自小不愛說話，也很少跟外人溝通。

她在4年前辭去會計師工作，全心全意照顧女兒。易桐喜歡卡通和音樂，除讓她接受特殊教育，也讓她上了4年的繪畫和鋼琴課。

“孩子雖不擅長與人溝通，但每天能聽著她彈奏叮叮咚咚的莫扎特鋼琴曲子，看著她畫米老鼠親嘴，看著她慢慢成長，我們就很開心很滿足了。”

她說，每個孩子都是一個等著被發掘的天使，相信易桐也是。