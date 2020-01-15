男子借阿窿失蹤連累家人 父母妻子欲脫離關系

（巴生15日訊）一名男子向大耳窿借錢後鬧失蹤，連累父母親及妻子被大耳窿追債恐嚇、騷擾，日常生活作息受影響，苦不堪言，其父母決定與兒子脫離親子關系，妻子也申請和他離婚！

來自雪州仁嘉隆的男子陳永德（34歲），是一名生意人，其父親陳國成為了此事向行動黨萬津區州議員劉永山投訴，並召開記者會宣布，他和兒子陳永德脫離親子關系。父母希望債主應向欠債人追債，不要連累無辜的家人。

與此同時，陳永德的妻子馬秀玲也宣布與丈夫離婚，離婚手續正在辦理中。

陳國成透露，兒子陳永德十多年前已經搬離仁嘉隆的住家，在外地與太太居住。大約在一個星期前，突然有數人找上門及打電話來告知，說其兒子欠債，要家人還錢，欠債的數額龐大。

馬秀玲表示，丈夫用她的名字註冊開公司，向顧客收了錢卻沒送貨，導致顧客上門騷擾。

她說，其丈夫如今下落不明，連她也聯絡不上丈夫，由於擔心個人安全，她不敢住在自已的家。

陳國成夫婦以及馬秀玲，為了家人安全，已經向警方報案。

另一方面，針對有人把他家人照片放上社交媒體，破壞及毀謗他家人聲譽事件，他將向大馬通訊及媒體委員會舉報，並將采取法律行動對付那些在網上散播、轉發及轉貼的不負責任人士。

劉永山指出，債主應該向借貸人追債，而不是向無辜的家人如父母或妻子討債，他呼籲陳永德出來面對及解決問題，不要讓父母、妻子及家人生活在恐懼中。