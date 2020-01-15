【男子墜樓案】 “陳女士口供與電眼畫面有出入” 兄稱有疑點求警徹查

（吉隆坡15日訊）43歲華裔男子日前被發現臥屍在新山的一座公寓底層案，死者哥哥發現案件疑點重重，要求警方徹底調查此案，不要讓弟弟死得不明不白。

根據媒體早前的報導，死者郭興旺在案發時被指前往公寓民宿出租單位進行清理工作時，疑不慎從16樓墜下，當場斃命。不過，也有媒體報導，指死者疑受憂郁癥困擾。

死者哥哥郭來潢於今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯裏張天賜的陪同下召開記者會駁斥，指弟弟並沒有患有憂郁癥，也沒有失業，因此不相信弟弟會跳樓自殺。

“目前我們還不知道是跳樓，還是被人推下，所以我們希望警方調查清楚。”

他說，弟弟是名工廠員工，在新加坡工作已24年，並非如報導所指的失業。案發時，弟弟是前往出事的公寓民宿出租單位尋找做清潔工的一對陳姓夫妻朋友。

他說，該名陳女士提供給警方的口供，跟他從出事單位的閉路電視看到的畫面有出入，所以他才對弟弟的死有所懷疑。

郭來潢的女兒，也是死者侄女的郭秋彤告訴記者，他們查看公寓的管理層閉路電視，發現該名陳女士由始至終沒有出來過，可是對方卻沒有跟警方說實話。

她說，他們不滿這對夫婦為何有所隱瞞，希望警方可以徹底調查此案。

另外，馬華公共服務及投訴部法律顧問余家福披露，他們已於昨天聯絡此案的查案官，可是後者不在，目前正等待對方的回覆，以交待案件的進展。

他說，他們希望警方可以認真調查此案，盡早讓真相水落石出。

此案是於去年12月17日傍晚6時23分，在新山麗陽金海灣一座公寓發生，警方以猝死案處理此案，而死者遺體在事發後送往新山中央醫院解剖，以確認死因。