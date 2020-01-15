財長：撥款新春前發下 3大學學院各獲200萬

（吉隆坡15日訊）財政部長兼行動黨秘書長林冠英宣布，財政部如去年般為3間民辦大學，即新紀元大學學院、韓江傳媒大學學院及南方大學學院各撥款200萬令吉，共600萬令吉。

他說，希盟政府一樣在華人農曆新年前的1月份撥款。

“希盟政府在華教撥款上絕對做得比前朝更好，不計3所民辦大學學院的600萬令吉年度撥款，人民換政府後，華教已經比前朝時期增加了1億零750萬令吉的撥款。”

“希盟政府不只在去年12月中撥款4000萬令吉透過撥款拉大校友總會基金造福拉曼大學學院學生及教職員，也繼續撥款給3所民辦大學學院。”

他發表文告說，這也證明了財政部去年初史上首度撥款600萬令吉給3家民辦大學學院，並不是一些不負責任人士人士污衊政府是拿拉曼的撥款來補貼其它學府。

“因為拉曼大學學院的撥款始終準備在案，只要其擁有者馬華領導放手掌控拉曼，讓拉曼能向其它3所民辦大學一樣，政黨與教育分離。”

倡導政教分離

“遺憾的是馬華始終不肯糾正其違反當初所設法規之行為，政府唯有撥款給能透明交代的拉大校友基金會造惠拉大師生，暫時無法像撥款給3所民辦大學學院一樣直接了當。”

林冠英強調，新政府倡導政治與教育分離之後，能讓大專學府無論在行政上與學術上都能進入健康與進步的文化，不再有政治化的隱憂，也符合了國際卓越準繩。

“政治與教育分離的民主化教育理念是一個進步的普世趨勢，因此我們也看到，在希盟政府規定撥款給沒有政黨掌控的合法宗教學校時，即使是對任何課題皆有意見與聲音的宗教極端主義者與種族極端主義者，也沒有反對政治與教育分離這項普世理念。”

他也說，希盟執政之後不只撥款給宗教學校，也在華教的撥款上作出了許多創舉，一視同仁地史上首度撥款1200萬令吉予國內62所獨中，今年則增加至1500萬令吉。

“同時，也對華社社會賢達創立的民辦大學學院給予撥款，不僅在去年史上首度撥款共600萬令吉予新紀元大學學院、南方大學學院及韓江傳媒大學學院，今年還延續這筆撥款，這皆是政治與教育分離所開創百花齊放的新局面。”