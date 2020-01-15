快遞運毒 高級住宅當散貨中心 警起1.5億毒品捕9人









（吉隆坡15日訊）快遞服務運毒！活躍一年的販毒集團利用快遞服務將毒品運到鄰國和本地市場，日前被警方一舉搗破，逮捕9名男女，起獲1.5噸總值1億4490萬令吉各類毒品。

全國總警長丹斯里阿都哈密指出，警方是在前天晚上8時，分別在甲洞、冼都和士拉央3個地區突擊高級住宅區，行動至隔天凌晨1時才結束。

捕9男女

他說，被捕男女年齡介於23至50歲，分別是7名華裔男子和1名華裔女子以及1名印尼籍女子。

他今日在記者會上指出，這是警方開年來破獲最大宗毒品案件，起獲的毒品分別是309.76公斤冰毒、12.7公斤海洛因原料、637.72公斤搖頭丸、564.83公斤俗稱“5仔”一粒眠迷幻藥、6.5公斤可卡因以及3.4公斤K他命。

“警方在行動中也起獲2把手槍、2個彈匣和150枚子彈，另外警方也扣押4輛轎車、現款1萬7080令吉、300美元（約1200令吉）、50汶萊元（約150令吉）、手表和金飾等等，總值40萬零330令吉。”

他說，這批毒品可荼毒650萬名吸毒者，一旦流入市場，後果不堪設想。

他指出，落網的外籍女子與5名男子的尿檢結果呈陽性反應，當中也有2名男子因涉及毒品活動而有6項犯罪前科。

被捕嫌犯已被延扣延扣7天，並在1952年危險毒品法令第39B條文以及1960年軍火法令（增刑）8條文下接受調查。

警今見快遞公司商討

快遞服務運毒手法成趨勢，警方將與快遞公司代表會面討論此事。

阿都哈密說，全國毒品罪案調查部總監拿督莫哈末卡里爾將在明日與116家快遞公司的代表交流會，以了解快遞公司的運作方式。

他說，警方希望能透過這項交流會達到合作共識，杜絕快遞服務被販毒集團利用運毒。