印裔地產大叔 開爐10天制逾萬個年糕







（新山15日訊）新春腳步逼近，從事房地產買賣的印裔大叔暫時放下自己的地產生意，率領一群臨時員工“開爐”10天製作傳統年糕，估​​計生產超過逾萬個年糕。

這位印裔大叔是拿督巴拉姆拉里（51歲），從事家庭式作業年糕製作已有22年經驗，如今這門獨特生意後續有人，其大兒子拉葛斯（22歲）目前在新山一所學院攻讀國際貿易（International Business）學士課程，待畢業後將跟隨父親的腳步，從事製作年糕和房地產買賣。

拉葛斯也趁著假期参与年糕制作，在柔佛再也年货城摆摊卖年糕，从晚上7时工作至凌晨2时。

拉葛斯受訪時指出，這門年糕製作雖然為應節生意，但是利潤相當不錯，平日其父親的正業為一位產業經紀。

他披露，每逢農曆新年前夕，他們都會召集數十名臨時員工，平均一天生產逾千個傳統年糕。

“今年我們開爐10天，每天生產約1200個傳統年糕。如果有特別的訂單，我們也會製作10公斤的巨型年糕。”

他表示，由於製作年糕，廠房一年開工的時間僅有一兩個星期，因此只需要聘請臨時工，但是這支臨時“團隊”只要被點名，每年都會樂意回來，大家不分種族，男員工負責蒸爐、廚房的工作，女員工則準備香蕉葉、鋪罐與包裝等。

年輕時的巴拉姆拉里曾在一家華裔經營的蛋糕工廠擔任員工，學習到各種糕餅的烘焙。後來因為該工廠停業而失業，接下來他決定創業，開始了製作年糕的生意。