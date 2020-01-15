教部：發文告緩和穆斯林擔憂 沒禁學教慶豐收節

（布城15日訊）教育部強調，該部不曾阻止學校主辦慶祝興都徒豐收節（Ponggal）的活動，而1月13日發出的文告只是為了緩和穆斯林父母對孩子參與豐收節慶祝活動的擔憂。

根據教育部副總監阿茲曼發給全國州教育局總監的志期1月13日文告，指馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）會議議決，穆斯林參與豐收節慶祝活動不符合伊斯蘭教義（Haram），因此穆斯林學生禁止參與校內的豐收節慶祝活動。

不過，教育部於今日發文告指出，阿茲曼發出的信函是考量了伊斯蘭發展局的指南與立場，但教育部不曾阻止在學校舉行興都徒所慶祝的豐收節。

教育部也在文告中提醒，校方若有意舉行特定節日的慶祝活動，各方必須遵守現在正在生效的條例。

“學校是個培養多元種族社會團結的場所，種族間的文化與習俗必須獲得各方，包括校方、教師和學生的了解與尊重。”

“教育部鼓勵學校參與所有文化活動，借此鼓吹在多元種族社會的包容、理解及互相尊重的精神。”

根據阿茲曼所發出，並在網上流傳的教育部通令，伊斯蘭發展局是於2019年4月8日及9日召開的第100次伊斯蘭教專家小組會議上，決定針對豐收節慶祝活動向穆斯林頒布禁止參與的教規。

阿茲曼在通令中，豐收節是興都教徒的節慶，因此，伊斯蘭發展局決定，穆斯林參與並不符合教義，特別是使用牛奶來煮飯。

他也要求各州教育局主任，向他們的部門、縣教育局辦事處和中小學校長傳達此訊息。

通令也說明，若不得已非得出席，伊斯蘭發展局建議穆斯林必須拒絕穿戴有其他宗教符號的服裝、不該使用含其他宗教符號的器材、不參與任何形式的宗教儀式、不在宗教儀式時進入他教的場所、不辱罵其他宗教的神明。