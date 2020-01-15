【蔡英文連任】“台灣已是獨立國家” 蔡英文吁北京面對現實　

（台北15日訊）台灣總統蔡英文上周六在大選中以高票當選，被外界視為台灣選民透過選票向中國說“不”。蔡英文選後接受英國廣播公司（BBC）專訪，呼籲中國面對現實，尊重台灣，並稱願意與北京對話，但關於台灣的主權則沒有談判的餘地。蔡英文還說，如果中國對台灣動武，“必須付出很大代價”。

蔡英文表示，台灣的主權無庸置疑，也不容協商，“我們不需要宣布自己是一個獨立國家，我們已經是獨立的國家，名叫中華民國台灣（the Republic of China，Taiwan）”。她說，過去3年多，可以見到中國加強威嚇，解放軍戰機及艦艇出現在台灣附近，加上在香港發生的事情，令民眾感受到威脅真實存在，而且愈來愈嚴重。

蔡英文說，任何時候都不能排除戰爭的可能性，入侵台灣的代價非常巨大，但自身必須做好準備，但更重要是需要得到國際社會支持。

60%支持兩岸重啟對話

台灣“兩岸政策協會”公布最新選後民調，有59.8%民眾認為中國應該與民進黨重啟對語，僅20.5%民眾認為不應該。對於蔡英文提出的“和平、對等、民主、對話”，約78%受訪民眾表達支持，僅11%不支持。

選舉不改台灣是中國一部分 國台辦：對台方針不變

（北京15日訊）中國國台辦今天舉行新年首場新聞發布會，發言人馬曉光表示，台灣大選改變不了台灣是中國一部分，結果不會影響對台方針，不論政局如何變，兩岸和平發展仍是台灣人民的呼聲，又指國家統一是大勢所趨，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，強調對抗沒有出路，搞台獨更是絕路。

對於蔡英文勝選後提出“和平、對等、民主、對話”，馬曉光回應表示，民進黨當局上台以來拒絕承認九二共識，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持縱容台獨分裂活動，是導致兩岸關係惡化、協商對話中斷、台海形勢更趨複雜嚴峻的根本原因。