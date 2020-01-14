市值210萬冰毒藏茶包 警截查破交易毒品

（沙亞南14日訊）4名販毒集團分子分乘3輛轎車準備前往毒品交易地點途中，遭警方攔截調查，結果在其中一輛車裏發現裝有40包冰毒“觀音王”茶包，市值210萬令吉。警方估計，若吸毒者一天使用0. 5克冰毒來計算，警方起獲的42公斤冰毒可供8萬4000人使用。

全國毒品罪案調查部總監拿督莫哈末卡裏爾今天下午在雪州警察總部記者會上說，雪州警察總部的毒品罪案調查組警員前天（12日）晚上8時45分，依據情報在靈市加星路攔截3輛轎車。

他指出，警方在其中一輛轎車裏發現裝有冰毒的40包“觀音王”茶包，當場逮捕一名華裔男子、2名巫裔男子及一名泰國男子，年齡介於27至39歲，所有嫌犯都對冰毒呈陽性反應，唯獨28歲的巫裔無業漢沒有吸毒。

他說，單身的39歲華裔嫌犯曾觸犯1953年住家公開賭博法令第4（a）、刑事法典（偷車）條文及1952年危險毒品法令第12（2）條文，在集團中扮演中間人角色。至於落網的31歲已婚巫裔業余承包商為毒販，另一名27歲的已婚泰國男子是一名餐廳助手；他們與28歲的巫裔無業漢是朋友。

莫哈末卡裏爾指出，落網的販毒集團分子活躍8個月，警方目前還在調查這些冰毒是供應本地市場，或外國市場。警方在逮捕行動中，起獲2輛轎車、現金12萬7725令吉、泰銖7920（約1066令吉）及11枚名貴手表，總值25萬9791令吉。

“落網的4名嫌犯自昨天起被延扣7天至周日（19日），在1952年危險毒品法令第39B條文下接受調查。”

另一方面，他透露，雪州警察總部毒品罪案調查組在本月10及11日展開的破冰行動2. 0中，共逮捕了231人。

“警方也起獲總值約12萬650令吉的各類毒品，分別有2. 27公斤冰毒、32.9克K他命、227. 81克海洛因、8. 63克大麻、5. 74克搖頭丸、27.34克一粒眠及1401.5公升哥冬水。”

他說，被捕者當中78人被發現吸毒、61人擁毒及46人販毒，還有19人擁有哥冬葉、14人涉及特別防範罪案法令的案件，另13人是通緝犯。