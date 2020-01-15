7謀殺案死者家屬首見死刑特委會 堅決反對廢除死刑

（布城14日訊）7宗謀殺案的受害者的家屬堅決反對政府廢除強制死刑（MDP），並認為策劃強暴、綁架，以及惡意和故意殺害他人的犯罪份子應被判處死刑。

這些受害者的家屬是於周二到布城與死刑特委會成員初次會面，但會面結果並不如意，且充滿拒絕聆聽的氛圍。而這7宗謀殺案的受害者分別為文冬連環殺人案的受害者郭婉晶、北大畢業生遭奸殺案的受害者朱玉葉、詩巫銀行經理命案的受害者黃政貴、水泥桶藏屍案的受害副檢查司拿督安東尼凱文、撕票案的受害女富商拿督蘇茜拉華蒂、吉打幼童命案及消防員阿迪，而當中只有郭婉晶和黃政貴的家屬到場與死刑特委會會談，其他受害者的家屬則因故缺席，改由非政府組織和律師代表出席。

受害人家屬代表律師鄧惟浰說，此次會面為時約1小時30分，至下午4時30分結束，而這是上述謀殺案中的死者的家屬第一次與死刑特委員會面。

她周二代表受害者家屬在記者上指出，他們一致反對廢除強制死刑（MDP)。

她說，若有犯人觸犯刑事法典302條文謀殺罪，但法官卻以刑事法典304條文誤殺罪下判，那就顯示法官已有了這種酌處權。

“我們看到法官變得寬容，只照顧罪犯的利益，並選擇相信他們的謊言，而不信任警察或檢察官的努力。”

“我們也看見許多殺人犯獲釋，且法庭鮮少判處死刑，這看起來像是保護罪犯，但司法應為受害者伸張正義。”

受害者的代表律師之一的丹斯裏彭茂燊也支持上述聲明，並希望能引起人民向政府施壓。

“我們反對廢除死刑，這是為了防止馬來西亞成為犯罪天堂，政府要對此有所醒覺。”

社會愛心基金會代表王耀輝則批評死刑特委會沒有真正聆聽死者家屬的意願。

“委員已經決定了（廢除強制死刑），他們只是聆聽，不過他們已經有很強烈的決心（廢死），我們可以感受得到。”

文冬殺人魔酷殺少女郭婉晶 郭母：廢死對死者不公平

郭婉晶母親陳秀婈說，她無法接受政府欲廢除強制死刑的決定，因為廢除死刑對受害者及家人都不公平。

“且有些殺人犯不只殺害一人，還涉及其他刑事案件，所以他們應該獲得懲罰。”

她說，她含辛茹苦獨力養大女兒，但女兒卻被傷害，令她痛不欲生，至今，每逢女兒生日，她仍會觸景傷情，因此，她絕不願看到死刑被廢除，而導致殺人犯被放過。

郭婉晶的繼父徐國輝則說：“每次一談起這個事情，就很痛苦，如果案件不能解決，將會永遠留在那邊，一提起就痛一次，如果（殺人犯）死了的話，這事情就不必再提。”

文冬少女郭婉晶是於2009年不幸遭文冬殺人魔拉比丁沙迪爾殺害，而拉比丁沙迪在文冬共殺死5個人，首宗是2009年的郭婉晶命案，幹案累累的他是於2012年11月被捕，過後於2014年被判絞刑。