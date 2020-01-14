2摩多匪闖金店 2分鐘搶走萬元金飾









（怡保14日訊）2名戴頭盔劫匪闖入金店打搶後，在短短2分鐘內搶走總值約1萬令吉的金飾。

這宗劫案是於周二下午3時10分在萬里望碧街一家金店發生，據悉，這2名劫匪闖入金店後，不發一言即以鐵錘等工具敲破金店的玻璃櫃，並掃走數盤金飾，然後逃之夭夭。

據了解，這家金店只占用半個店鋪的面積，屬於家族生意，平日並未聘保安員站崗，事發時，只有店主夫婦與2名年齡分別為2歲與10歲的孩子在店裏，所幸無人在這宗搶劫案中受傷。

警方接到通知後，馬上派出大批警員趕到現場調查，霹靂州刑事罪案調查組主任安努亞高級助理總監、怡保警區主任阿斯瑪迪助理總監、副警區主任瑪祖基警監也趕到現場查看。

阿斯瑪迪披露，2名劫匪身穿深藍色衣服，各別戴著有面罩的白色與藍色頭盔闖入店內，隨即打破玻璃櫃，用手伸入櫃內抓取金飾置入袋子內，然後逃走，整個幹案過程只有短短2分鐘而已。

“事發時，女店主一見到匪徒闖入店內，便因感到害怕，而馬上帶孩子跑向店後。”

他說，閉路電視拍到匪徒打搶的經過，而有關錄影片段也顯示，匪徒是騎摩多前來幹案。

“警方正在研究和分析錄影片段，以確定匪徒是從那個方向到現場，同時也正在鑒定嫌犯的身份，這家金店的鄰居的閉路電視若有拍攝到匪徒，希望他們也能提供協助。”

阿斯瑪迪也希望知情者馬上通知警方，以助警方逮捕嫌犯破案。

“掌握任何線索的民眾可聯絡查案警官（手機號碼為010-8280 025）或怡保警察總部（電話號碼為05-2451 500）。警方目前是援引刑事法典第397條文（持械打搶）調查此案。”