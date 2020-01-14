【1MDB稽查報告被篡改案】 與上司捍衛報告內容 證人：我們的責任





（吉隆坡14日訊）一馬發展公司（1MDB）特別稽查團隊隊長莎達都聲稱，在2016年2月24日舉行的會議上，她和上司即時任總稽查司丹斯里安比林捍衛1MDB最終報告中的內容，以免有關內容遭刪，這也是他們作為稽查司的責任。

她在前首相拿督斯里納吉與1MDB前首席執行員阿魯爾甘達被控篡改1MDB最終稽查報告案件審訊中，以第7證人接受主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司盤問。

2016年2月24日，時任政府首席秘書丹斯里阿里韓沙在辦公室主持一項會議，用意是探討如何修改1MDB稽查報告。當時出席的有阿魯爾甘達、安比林和沙達都、財政部的拿督莫哈末依薩胡賽因和阿斯里、總檢察署的拿督祖基菲里、納吉的首席機要秘書丹斯里蘇克里及阿里韓沙的高級私人秘書拿督諾阿茲曼。

她表示，在會議後，報告中的4個重要事項被刪，包括納吉沒告知內閣、他去覲見國家元首，以尋求御准展延高達50億令吉的籌資計劃。

她和安比林的意見及立場，跟其他與會者出現分歧。

她補充，其實這樣的矛盾之處是正常的，因為這只是總稽查署的意見，同意或不同意由報告的讀者自行判斷，作為稽查司是有責任提供意見。

詢及印像中修改報告的內容是為誰的利益而提出時，莎達都認為是為了國家，因此報告不會提出某些敏感問題，而據阿里韓沙說，這將影響股票市場。

“這就是阿里韓沙的看法，我們的觀點是，我們需為公共賬目委員會提供盡可能多的信息。”

莎達都在庭上檢閱此案控狀的附頁，證實附頁中列明4個修改前後的事項，都曾在2016年2月24日的會議上進行討論。

此外，控方也在庭內繼續播放2016年2月24日的會議錄音；莎達都在對比錄音內容和最新版本的錄音抄本後，指抄本中有6個段落出現一些錯誤需修改，包括有段落將阿里韓沙錯寫為阿魯爾甘達。

上述錄音長約2小時40分鐘。莎達都是繼本案第4證人阿里韓沙以及第6證人安比林後，第三位在庭上聆聽此錄音的證人。

早前，阿里韓沙在斯里南的引導下核實，該錄音的聲音人物包括他、總稽查署代表為時任總稽查司丹斯里安比林和官員莎達都、財政部代表拿督斯里莫哈末依沙、首相辦公室代表丹斯里蘇克里。

律師：保留控方證人交叉盤問權力

阿魯爾甘達代表律師拿督西華納登向法官表明，只要控方維持傳召阿魯爾甘達轉為控方證人的立場不變，他將保留對今後所有控方證人交叉盤問的權力。他不願其當事人成為控方證人供證時，有衝突的立場。

他在休庭後向媒體解釋，斯里南在開案陳詞時說，控方將在適當的階段傳召其當事人阿魯爾甘達，以控方證人的身份上庭供證，但他不曉得控方何時會傳召阿魯爾甘達。

身體不適沙菲宜缺席審訊

納吉代表律師拉瑪哈茲蘭開庭時披露，團隊首席辯護律師丹斯里沙菲宜因身體不適，今早前往注射流感疫苗，無法出席下午2時開始的審訊。

斯里南說，早前已完成供證的5名控方證人已準備接受辯方交叉盤問，但基於沙菲宜身體不適缺席，但明日會出庭進行交叉盤問。