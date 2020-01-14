李興裕：全球經濟雖有回穩 預測大馬GDP增長僅4.5%

（吉隆坡14日訊）馬來西亞中華總商會社會經濟研究中心（SERC）執行董事李興裕說，雖然全球經濟在踏入2020年後有回穩現象，但該中心依然保守預測2020年的國內生產總值（ GDP）增長只達4.5%，比財政部所預測的4.8%來的低。

他今日在中總總部召開2019年第四季度（2019年10至12月）經濟追踪報告及2020年展望記者會時表示，雖然中美貿易戰已軟化，但整體上中美貿易戰對國際的影響依然處於不明朗階段，依然存有隱憂。

他表示，今年適逢美國總統選舉，特朗普將尋求第2屆連任，以他的性格或許會與中國展開次輪拉鋸戰，加上近日美國對伊朗發生衝突，因此也需關注油價的走勢。

“根據SERC研究，內需和私人消費依然還是我國經濟成長的主要動力，因外資脈搏依然疲弱。”

“若政府在財政預算案中沒加強落實意願，可能會影響到內需，尤其是涉及一些發展計劃的進度。4.5%潛在的國內生產總值增長率，算是已下滑，以往都沒跌破5% 。”

“據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，全球經濟今年的增長率介於3.2%至3.4%，加上我國生產力不高及面對私人投資和全球的不確定性狀況，是影響大馬國內生產總值的因素之一。”

李興裕不諱言，2020年是充滿挑戰性的一年，希盟政府如要振興國內經濟，首要做的就是確保國內政局穩定，並在第十五屆全國大選之前繼續落實希盟剩下40%還未兌現的競選承諾。

根據該中心分析，今年的私人消費也估計將放緩至6.7%，比去的預測7.2%再下滑，這些都是馬來西亞今年所面對的主要挑戰。

須優先穩定政局和兌現競選宣言

李興裕聲稱，據中總社會經濟研究中心作出的2020年經濟展望報告，政府須優先穩定政局及製定明確發展方向，同時也需繼續兌現希盟許下的競選宣言。

他說，來臨的國家領導層交捧將被視為是影響今年經濟的關鍵因素，這是因為國內外的私人投資者都在密切關注下一任首相人選，及政府會否延續過去20個執政以來的政策與方向。

他強調，政府需採取加強國內經濟及財務彈性的對策來應對外部衝擊，確保國家政局穩定，實行連貫性的國家發展路徑。

在通訊方面，李興裕則認為，政府需採取更有效通訊策略，加強與民眾溝通，特別是很多政府的措施和政策，許多人民的意識還很低，很多時候都不曉得政府的政策細節，包括一些利商的措施等。