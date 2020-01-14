“Uden Rentap”攫奪黨瓦解 8男女包括當舖業者被捕





（八打靈再也14日訊）一個命名為“Uden Rentap”的攫奪匪黨在過去5年，幹下近70宗攫奪案，警方經過近一個星期的順藤摸瓜之下，逮捕8名巫裔男女，並且調查發現嫌犯每次將搶來的金飾拿到吉隆坡克拉末廣場某金店、美拉華帝花園以及旺沙馬朱的某間當舖銷贓，之後所獲的錢財到豪華酒店消遣。

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓今天在記者會上說，警方於本月4日至11日，分別在安邦美拉華帝花園、克拉末廣場、亞羅士打拿督公巴花園（Taman Datuk Kumbar ）以及檳島某豪華酒店逮捕上述7男1女嫌犯，包括一名年齡32歲的當舖業者助查，他們年齡介於25至32歲。

她說，警方逮捕這批嫌犯後，從中得知他們在過去5年內，在雪隆地區包括八打靈再也、鵝嘜、安邦、雙溪毛糯、冼都及旺沙馬朱涉及至少70宗攫奪案，單在去年這批嫌犯就乾下了至少40宗攫奪案，最近的一宗案件於本月2日發生在雙溪毛糯新鎮某銀行外。

她指出，案發當天，一名印裔婦女被攫奪了市值4000令吉的金鍊，2名嫌犯在得逞後共乘一輛摩多逃跑時於一輛轎車發生碰撞，2人棄摩多逃離現場。

莎法阿頓說，8名落網嫌犯尿檢都不過關，顯然吸食過冰毒毒品，其中6人擁有犯罪前科包括毒品、結夥搶劫以及持械搶劫，當中有1名嫌犯承認他上個月就在雪隆地區幹下14宗攫奪案。

她透露，嫌犯將搶來的金飾銷贓後，拿錢到豪華酒店消遣，這也為何警方跨州到檳島某6星級酒店逮捕了1對情侶嫌犯，這間酒店每晚的價格經折扣後為500令吉。警方在逮捕嫌犯時，也在嫌犯當舖起獲138.33克市值約2萬6282令吉的金飾包括金手鐲及金項鍊。

另外，她指出，警方在行動中，也起獲1760令吉現金、1輛邁薇轎車、6部手機以及交易收據。警方目前援引刑事法典第395（結夥搶劫）及第397（持械搶劫）條文調查此案。

她說，這些嫌犯已被延扣至本月17日來助查案件。