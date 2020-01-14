週六起一連5天 網上繳票扣50％

（八打靈再也14日訊）配合農曆新年期間所展開的“安全行動16”即將於來臨週六（18日）開跑，警方也順勢推行網上繳付50%交通罰款折扣活動，因此民眾受促於本月18至22日期間，到指定網站即www.myeg.com.my以及www.rilek.com.my繳清罰款，逾期則不獲任何優惠。

並非全部罰款有折扣

不過，警方強調，並非全部罰款可獲得50%折扣，如車禍罰單、安全行動罰單、已經呈上法庭的罰單、涉及羅里的罰單、已發出逮捕令的罰單，已註明無法享有折扣的罰單，皆不能享有折扣。

全國副總警長拿督馬茲蘭今日梳邦南北大道總部主持“安全行動16”推介禮時說，這是警方首次開放讓民眾上網繳還折扣罰單，透過這項活動，民眾可免於在警局排隊繳付罰款。

詢及在這5天優惠期或會出現民眾一窩蜂登入網站，警方是否已為網站可能出現癱瘓情況未雨綢繆時，馬茲蘭說，相信有關平台有足夠能力應付所有問題。

不過，他提醒民眾好好把握這個機會，盡快繳清所有罰單，同時也強調駕駛人士應遵守交通規則，並且盡快清還交通罰單，而不是拖欠坐等警方推出優惠。

另外，馬茲蘭主持“安全行動16”推介禮時說，這次安全行動的主題依然是“安全回鄉，居家安全”，除了減少車禍率之外，減少破門行竊和保護市民財產也是警方的目標。

他重申，衍生許多社會和罪案問題的飆車黨也是警方在“安全行動16”的打擊目標，交通調查及執法部已有應對策略，並已鑑定飆車黨的流連地點。

此外，馬茲蘭指出，警方一如往常焦點取締6項導致車禍發生的嚴重違規行為，分別是濫用緊急車道丶雙線超車丶闖紅燈丶超速駕駛丶插隊和駕駛時使用手機。

控制罰單折扣活動數量

全國交通調查及執法部總監拿督阿茲斯曼昨日在回顧2019警隊表現及展開2020年匯報會上說，警察去年收到的交通罰金達到3億零592萬1310令吉，相當於2018年的3000003870萬4000令吉略低，因此警察研究後發現，警察所收到的交通罰金數額高低竟然與警隊所舉行的50％交通罰單折扣優惠活動息息相關。

他指出，在2017年及2018年由於缺乏對此類罰單折扣活動的控制，一年舉辦了約200餘場的罰單折扣活動，雖然可收到更多的交通罰金，卻失去了教育民眾的意義。

“去年警察通過控制後，通常只舉行了115場罰單折扣活動，而今​​年會進一步進行控制，並且會鼓勵人們通過電子支付方式繳納罰款。”