【大馬女子台灣遭分屍】還有1屍塊未找到 警不排除先姦後殺







（台北14日綜合電）大馬女子鄧永恩慘遭鄰居林國平殺害後，行凶者事後也選擇自殺了結生命；台灣檢警今午正式對鄧女的遺體進行解剖。由於鄧永恩尚有一塊屍塊仍未找到，因此，警方不排除女死者是遭性侵後遭殺害。

台灣自由時報報導，今到場的家屬不見鄧母。據知，鄧母因不忍心直視女兒遭肢解的遺體而沒前來板橋殯儀館。

兇刀沒下落

到來當地殯儀館的家屬只有鄧永恩的2名阿姨與表兄。2名阿姨在看到外甥女的遺體後，便癱坐在解剖室外長椅上相擁而泣，表兄則是在檢察官進行複訊時面色鐵青，家屬都無法接受這樣的結局。

根據警方調查，鄧永恩屍塊拼湊仍差一塊，即下體的部位，目前警方不排除她被人為割下，也不排除鄧女生前遭到性侵。

據警方披露，鄧永恩屍塊在基隆市七堵被發現時，頭部已有蟲咬痕跡，也不排除是被蛆蟲啃食。

“目前警方尚未尋獲的除了重要部位屍塊外，兇刀也沒下落，警方將持續進行搜查，務必將這宗分屍案全貌拼湊完全。”

曾被繼母虐待 嫌犯自​​小缺父母關愛

行凶者林國平手段兇殘、冷血，他從小在缺乏父母關愛的環境下長大，也曾被繼母虐待，為了生存而走上歪路，犯案模式也逐漸從小竊案變成強盜案，最後以自殺結束人生。

據悉，45歲林國平在家中排行老三，上有哥哥與姊姊。林國平幼時母親便離世，父親再娶，但父親因長期在外跑船，繼母也只“優先”照顧自己的3個小孩；繼母平日對林國平與其兄姊並不會特別照料，甚至吃飯時還只讓自己的3個小孩優先開飯。

林國平的父親過世後，其繼母一度將林國平與兄姊改從繼母姓，繼母繼承林國平父親遺產、房產，但沒用在照料他的身上；林國平與兄姊直到滿20歲，才改回原本姓氏。

因長期挨餓、家中無法獲得溫暖且父親又不在的情況下，林國平從國中開始便常在外偷東西果腹，甚至從偷食物飲料變成偷錢，養成了竊盜習性。

他成年後也常因偷竊被逮，進出監獄乃平常事，但他在獄中生活也適應不良，他兄姊前去探監，他就曾表示，他打死都不想回監獄。

根據台灣警方聲稱，林國平2005年犯下持刀強盜案後被判刑7年4個月，他2012年入監服刑，直到2018年才假釋。他在出獄後，又因騎車不慎撞上別人，之後須賠償10萬元新台幣給對方，令經濟雪上加霜。

林國平在基隆一處社區民宅自殺後，警方在場找到8包香煙、6300多元現金、電擊棒與手銬。

因此，警方不排除他有可能是利用電擊棒逼問鄧永恩提款卡的密碼，才有辦法盜領到女死者銀行戶口內的款項。