首相：希盟4黨決定 “要我走現在就走”

（吉隆坡14日訊）4名公正黨議員要求希盟盡快在5月移交首相職權給公正黨主席拿督斯里安華，以確保能夠順利迎戰全國大選，對此首相敦馬哈迪說，只有希盟4個成員黨共同決定他是否可以繼續擔任首相。

他說，如果希盟黨主席理事會要他現在交棒給公正黨主席拿督斯里安華，他現在可以卸任。

4藍眼議員促交棒

“就我而言，如果他們要我現在走，我現在就走。”

馬哈迪今日為人民銀行舉辦的廉正論壇主持推介後，在記者會上針對有數名公正黨國會議員要求他在今年5月交棒一事，這麼回應。

4名公正黨議員即士拉央區國會議員梁自堅、丹絨馬林區國會議員鄭立慷、斯迪亞旺沙區國會議員聶納茲米以及梳邦區國會議員黃基全昨晚在一項講座會上，要求希盟盡快在5月移交首相職權給安華，因為在來屆大選前，安華需要時間執行其政策和進行改革，確保能夠順利迎戰全國大選。

已有想法改善教育制度

首相兼代教育部長敦馬哈迪表示，目前他已有一些想法要去改善大馬的教育制度。

他表示，他還在聆聽匯報會，了解教育部長的職責。“我已經跟一些朋友討論了，目前已獲得一些想法，是需要採取什麼行動來改善大馬教育制度。”

未決定教長人選

另一方面，敦馬表示，他還未決定教長人選，也還未決定內閣改組事宜。

“我還有很多事情尚未決定。我才擔任代教長不久，身為首相，我需要跟5個盟黨領袖包括沙巴複興黨討論。重組內閣不是件容易的事。不只是我本身接受，也需要獲得希盟盟黨的接受。”

敦馬也說表示，他發現有很多教育課題需要重新檢討。他表示，有很多人喜歡責罵政府，無論如何，政府將會考慮是否需要做出一些改變。

“我們希望教育孩子一旦成長，可以生活美滿，有能力找工作，成為一個有生產力的人，而不是一個僅等待他人援助的人。”

受詢及承認統考課題，敦馬表示目前他還在研究。

官聯公司或停擁黃金股

首相敦馬哈迪表示，若有必要，政府將停止在政府相關公司中持有黃金股份。

他說，政府會在針對每個個案進行適當研究後，在特選公司放棄擁有黃金股份。

他舉例，一馬公司（1MDB）沒按照承諾去做事，這種情況下，政府需接管。較早前，國庫控股董事經理拿督沙里爾則聲稱，政府應放棄“黃金股”。

他說明，既然我國現在擁有良好監管機構，政府應停止使用黃金股控制政府相關公司。

憂印度不購我國棕油 馬哈迪：有問題說出來

馬哈迪也說，他擔憂印度不購買我國棕油的課題，但他堅持認為“如果有問題，你必須說出來。”

“如果我們允許事情繼續錯誤下去，反而只是想到錢的課題，那么可以發生許多錯誤事情。”

馬哈迪今天出席人民銀行廉正論壇后，針對印度因為他批評印度處理喀什米爾課題与該國的新“公民法”，而停止購買我國棕油一事，對記者這么說。

詢及印度是我國最大的棕油進口國，上述批評是否會犧牲我國棕油業，馬哈迪說，我國需要尋求解決方案。

“我們必須做的，是尋求解決方案。不過事實是，印度現在發生的事情正引起該國人民更多問題和不滿。”

他也說：“全世界都認為歧視印度任何人士都是錯誤的。”

根据報道，印度棕油進口商遭當地政府私下警告避免購買大馬棕油，但是原產業部長郭素沁駁斥有關報道。

印度抵制大馬棕油危機 首相：須設法解決

首相敦馬哈迪說，大馬須要想辦法解決印度停止進口大馬棕油的危機。

他針對有報導指印度停止進口大馬棕油一事回應說，他對最新的發展感擔憂，但他堅持認為，除了金錢以外，還有其他事項在危急之中。

他強調，如果我們允許事情出錯，只考慮金錢，那很多事情都會出錯。

“當然，我們很擔心，因為我們出售很多棕油給印度。但另一方面，我們需坦率地說出那里出了問題。我們需要說出來。”

“這是我們須尋求解決方案的事。事實是，印度正發生的事情，已引起當地人民的不滿，全世界都感到歧視是錯誤的。”

據路透社引述匿名消息人士的獨家報導，新德里政府官員私下發起抵制大馬棕油後，印度棕櫚油進口商已停止從大馬主要供應商採購棕油。