傳女童A型流感亡 院方稱死因仍調查中

（新山14日訊）網傳患上A型流感病重入院治療的7歲巫裔女童昨晚不幸逝世，柔佛州教育、衛生和人力資源委員會主席阿米諾胡達指出，院方專科尚在調查女童死因，調查報告最快於今午出爐。

他表示，柔佛州衛生局長阿曼正與新山蘇丹后阿米娜醫院（中央醫院）的專科接洽，院方也正在詳細研究女童死因，一旦接獲報告將會向媒體發布報告結果。

吁停止散謠

他說，現階段他不願針對女童死因作出任何揣測，一切應以專家的報告為準。

阿米諾胡達今早出席蒲萊花園國小修復建築工程竣工移交儀式後，在記者會上這麼表示。

此外，他也呼籲公眾停止在網上散播未經證實的消息，希望公眾能靜侯相關單位的消息。

他解釋，這是因為散播未經證實的消息不僅會對死者家屬造成二度傷害，也會對相關單位帶來負面影響。

“身為公務員必須遵守職業操守，在發布任何消息前必須獲得確切資料，且須考慮到或將引起不同的反應。”

臉書一個專頁昨日上傳一則貼文和一名7歲巫裔女童身穿校服的照片，貼文指女童因為感染了A型流感而病重，不但內出血還吐血。

柔佛州務大臣拿督薩魯丁昨日到新山蘇丹后阿米娜醫院探訪女童後指出，女童入院後接受了聚合酶鏈反應（q-PCR）檢測，結果呈陰性反應。

父證實女兒不治

7歲巫裔女童諾蒂妮昨晚10時30分不治，家屬今日淩晨領屍，隨後把遺體送往笨珍北幹那那安葬。

記者今早到醫院太平間了解情況時，獲相關人員指示離開。對方也告知，記者與非相關人士不得進入太平間範圍。

女童早前被送往新山蘇丹后阿米娜醫院治療，柔州務大臣拿督薩魯丁昨日下午親自到院探望女童。

女童父親莫哈末諾艾因昨日下午受訪時說，女兒器官衰竭，腦功能受損。

到了晚上傳來女兒不治惡耗，令莫哈末諾艾因悲痛萬分，而他接受《每日新聞》訪問時說，他已沒有了女兒。

莫哈末諾艾因透露，院方於昨晚深夜為女兒遺體剖驗。

另一方面，根據《新海峽時報》報道，女童於今早安葬於笨珍北幹那那的甘榜卡尤阿拉巴松的穆斯林墓園。

對於女童的離世，女童父親和家人深感悲痛，眾人在墓園內淚流滿面，有的親屬更相擁哭泣。