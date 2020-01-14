首長：探討轉型 PDC不再靠賣地營運





（檳城14日訊）檳州首席部長曹觀友說，隸屬檳州政府的子公司檳州發展機構（PDC）正積極檢討營運模式，並重新定位角色，以期擺脫過去依賴銷售土地為主要收入來源的情況。

“我們也考慮，PDC是否可以與私人界合作，在我們提供土地情況下，和他們聯營一些計劃。這種經營模式可以讓PDC每一年持續有入息，而不是一次過賣完土地，就沒有入息了。”

曹觀友也是檳州發展機構主席及檳州行動黨主席。他今午率領行動黨州政府領導到檳城中路光明日報總社拜年及受訪時，分享檳州發展機構的轉型計劃。

曹觀友說，檳州發展機構過去5至10年受州政府指示，推動多項可負擔房屋計劃及協助州政府推行一些社會項目，包括維修組屋，而這些項目的開銷都由該機構承擔。他指出，檳州發展機構已邁入50週年，州政府正檢討該機構所需承擔的任務。該機構雖隸屬州政府，但也有本身目標和財務負擔，協助州政府的同時，也得照顧機構本身的利益。

過去10年失業率1%

“很多人誤解檳州發展機構賣地、賣工業地。其實，這符合我們整個推動工業經濟的策略，如果沒有土地的話，就不能吸引投資者進來，製造就業機會。”

他指出，儘管州內偶有一兩間工廠因全球經濟轉變的裁員，但檳州過去10年仍然處在相當舒適的狀態，即失業率只有1點多%。檳州每年迎來新投資項目，也聘請新員工，州政府及檳州發展機構將給予配合。

同行到光明日報拜年的行動黨領袖包括上議員林慧英、青體部副部長沈志強、檳州行政議員章瑛、光大區州議員鄭來興、雙溪檳榔區州議員林秀琴、峇都蘭樟區州議員王耶宗、彭加蘭哥打區州議員魏子森、阿依淡區州議員黃順祥、武拉必區州議員王麗麗及浮羅池滑區州議員李俊傑。

曹觀友一行人獲光明日報總編輯陳柬郡、新聞主任周秀惠、副新聞主任陳建業及助理新聞主任馮偉倫等人熱情迎迓，交流甚歡。

檳房產滯銷情況受控

曹觀友指出，房產業過去2年確實有放緩趨勢，市政廳接獲的房產計劃申請也有所減少，市政廳的相關收入也因此減少，必須整頓預算案，開源節流。

“無可否認全國房產業最近 2年放緩，但根據聯邦政府國家產業資訊中心（NAPIC）數據，檳州房產滯銷情況受控，滯銷單位沒大幅增加，保持在3000多間，主要為高價屋。”

他說，州政府過去幾年致力推動可負擔房屋計劃，銷售情況還好。但房貸申請不過關，多少也影響了房屋銷售。

曹觀友指出，房產業及其上游和下游行業佔了經濟重要一環，但對州政府來講，收入不依賴房產業發展。檳州經濟發展主要靠製造業和服務業，房產業只佔數%。