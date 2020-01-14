等交通燈也不行 違規一律罰300 開車刷手機捉





（吉隆坡14日訊）不要說沒有提醒大家，如果你有開車時看WhatsApp的習慣，以後千萬不要這樣做，因為分分鐘可能挨罰300令吉！

全國副總警長拿督馬茲蘭今日放話，交警今年首要打擊的2大目標，除了飆摩多黨，就是嚴厲取締在駕車時使用手機等通訊儀器的司機。

他說，根據警方的數據顯示，2016年至去年農曆新年期間展開的安全行動，連續4年的車禍率都下降，尤其去年無論是車禍或死亡率都明顯下降；這證明了警方與其他單位的合作帶來正面的效應，成功喚醒民眾的道路安全意識。

馬茲蘭指出，警方在“安全行動16”中會嚴打飆車黨問題，交通調查及執法部已有應對策略，同時已鑒定飆車黨的熱點。

“飆車黨不僅嚴重干擾市民正常休息，同時也衍生許多社會和罪案問題。”

他也提及，警方將一如往常焦點取締6項導致車禍發生的嚴重違規行為，分別是濫用緊急車道、雙線超車、闖紅燈、超速駕駛、插隊及駕駛時使用手機；違規者將被罰款300令吉，不得有任何折扣。

“尤其現代人習慣邊駕車邊看手機，如使用WhatsApp等等，這些都是違法的行為，警方不會再妥協，被逮到者一律被罰款300令吉。”

“現在的人很喜歡一邊開車一邊看WhatsApp，或在等紅綠燈時，一手捉著駕駛盤，另一隻手掏手機來看WhatsApp，已經變成了一種習慣。”

開最高款額罰單

他警告，這是非常要不得的惡習，警方絕對不會再容忍，今年會重點打擊有這行為的司機。一旦被捉到，司機將被開出最高罰款的罰單。

另外，他也向飆摩多黨發出狠話，指警方今年會改變一些策略，將主動出擊。“我們已知道他們飆摩多的熱點，將會有所部署，不會讓他們再擾亂社會秩序。”

他也呼籲民眾配合警方，在回鄉前給予警方回鄉通知，好讓警方及早規劃巡邏。

18日起網上繳交通罰單半價

配合農曆新年期間所展開的“安全行動16”即將於來臨周六（18日）開跑，警方也順勢推行網上繳付50%交通罰款折扣活動，因此民眾受促於本月18至22日期間，到指定網站即www.myeg.com.my以及www.rilek.com.my繳清罰款，逾期則不獲任何優惠。

6罰單沒折扣

不過，警方強調，並非所有罰單可獲50%折扣；6種不能獲得50%折扣的交通罰單為車禍罰單、已注明無法享有折扣的罰單、法庭審訊中的罰單、通緝令罰單，佳節安全行動罰單及羅里罰單。

全國副總警長拿督馬茲蘭今日梳邦南北大道總部主持“安全行動16”推介禮時說，這是警方首次開放讓民眾上網繳還折扣罰單，透過這項活動，民眾可免於在警局排隊繳付罰款。

詢及在這5天優惠期或會出現民眾一窩蜂登入網站，警方是否已為網站可能出現癱瘓情況未雨綢繆時，馬茲蘭說，相信有關平台有足夠能力應付所有問題。

不過，他提醒民眾好好把握這個機會，盡快繳清所有罰單，同時也強調駕駛人士應遵守交通規則，並且盡快清還交通罰單，而不是拖欠坐等警方推出優惠。

另外，馬茲蘭主持“安全行動16”推介禮時說，這次安全行動的主題依然是“安全回鄉，居家安全”，除了減少車禍率之外，減少破門行竊和保護市民財產也是警方的目標。

安全行動16 5千人執勤

南北大道公司主席拿督莫哈末納西爾指出，農曆新年期間，預算每天會有200萬輛交通工具使用南北大道，相比平日170萬輛增加18%。

他說，大道公司、警方連同其他單位將會安排5000人在“安全行動16”期間執勤，以確保交通順暢，並且在第一時間給予公路使用者提供援助。

與此同時，他也指出，該大道公司將在本月22日至下個月2日期間，暫停該大道收費站所有一觸即通充值櫃台，因此駕駛人士務必先充值一觸即通卡，以避免影嚮交通。

徹查州議員涉毒趴案

全國副總警長拿督馬茲蘭指出，警方將會徹查雪州土團黨龍溪州議員阿希賽安被指涉及毒趴的事件，並會在完成調查後交由副檢察司定奪。

他今日主持“安全行動16”推介禮後受詢及此案進展時指出，警方將會從多個角度展開調查，尤其關注當中嫌犯所涉及的毒品活動。

“警方會徹查此事，一旦集齊文件和證據，警方將會把調查報告提呈副檢察司，並等待下一步指示。”

阿希賽安前日凌晨因涉嫌與首相署及青體部長身邊官員到隆市一棟服務式公寓，參與一場吸毒及聚賭的狂野派對，而被上門臨檢的警方一網成擒。

全國總警長丹斯里阿都哈密昨日證實，十五碑警方的確於前天凌晨突擊取締一個涉及吸毒及聚賭的私人派對，並逮捕了17名男女，不過他拒絕證實落網者的身分。