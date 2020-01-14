債主點名還裝死 張韶涵爆拖欠宣傳費

（北京14日讯）开名追债！

6年前曾因拒付装潢包商尾款被告进法院的张韶涵，最后被判赔327万台币（约44.45万令吉），没想到2020一开年，她又遭合作的宣传团队直接公开点名，向她索讨积欠的酬劳。护主的粉丝却大骂该团队宣传不力，还有脸拿钱，而张韶涵竟也不理会，一路装死至今。

目前微博帐号“明星经纪人Leo超”的用户，在微博上标注张韶涵及她成立的“天涵有限公司”，公开向张韶涵讨帐。“本不想以这种方式的，年底了，麻烦张韶涵和贵公司，把我的服务费给下吧，拖著这么久了…”文中还透露，自己发微信要求张韶涵付钱，她却不回信息，只好出此下策公开讨帐。但该文发出至今已近10天，包括张韶涵及她公司都没有作出任何回应，新的发文内容只有宣传自己的新专辑，对被公开讨帐完全视而不见。

粉丝护主“不配拿钱”

不过，张韶涵的粉丝对于Leo超的发文则是大为光火，纷纷出征该微博文，痛批对方“脸皮厚”、“不配拿钱”。护主的粉丝们认为该公司办事不力，很多宣传都是张韶涵及团队自己发微博、求朋友帮忙推销。“你们宣传服务除了转发她自己写的微博做什么了？竟然还有脸跑来要钱。”

近年张韶涵在对岸除了接商演赚了不少钱外，更是集中火力在美妆平台发业配文，引来不少人指责她“败好感”，为了赚钱“吃相太难看”。

不过张韶涵也因“带货效果好”，还荣登2018年小红书“明星红榜”，业配接到手软，去年圣诞又大手笔送给团队每人一包精品品牌的礼物，可见她绝非经济拮据付不起宣传费。