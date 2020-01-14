【議員涉毒趴】雪大臣：希盟下月初討論 龍溪議員將二度驗尿

（吉隆坡14日訊），雪州大臣拿督斯里阿米魯丁說，他將在下個月初召開雪州希盟會議，討論土團黨龍溪州議員阿希賽安捲入毒品案件，同時儘快安排他進行第二輪尿液檢驗。

“針對該涉毒案，首輪檢驗結果呈陽性反應，同時會安排進行第二次尿檢；我希望第二輪的檢驗，是在一個不偏私、公平與公開的方式下進行。”

他強調，無論什麼身分地位，任何人都不可違抗法律，如果證實違法就要接受法律處置，無可避免。

阿米魯丁今日出席林木生BSP21公寓被納入《馬來西亞紀錄大全》證書移交儀式時，這麼指出。

阿希賽安如常工作

受詢及是否有與阿希賽安聯絡時，阿米魯丁說有通過信息聯絡，但他拒絕透露內容。

他透露，阿希賽安已獲保外，且如常工作。

警方本月13日凌晨1時許，大破黃賭毒私人派對，州議員、首相政治秘書特別事務官與部長的官員及前體操國手等17人悉數被捕。

據了解，這名經營體育及休閑活動公司的前體操國手（53歲），是在辦公室搞狂野派對，供應毒品又開賭局，還找6名女子陪座，在現場被發現有土團黨雪州龍溪州議員阿希賽安與特別事務官、首相政治秘書特別事務官、內政部長丹斯里慕尤丁和青年體育部長賽沙迪各一名特別事務官。

據了解，這5名被捕的政治人物或助理，都來自土團黨；其餘落網者包括2名企業家及1名商人。