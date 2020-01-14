敦馬代任教長 魏家祥冀拉曼撥款恢復正常











（檳城14日訊）檳州馬華聯委會舉辦的籌募拉曼教育基金“拉曼加油”慈善晚宴，為拉曼大學學院籌得30萬令吉。馬華總會長魏家祥希望首相敦馬哈迪兼任代教育部長之後，教育撥款事務，包括拉曼大學學院（簡稱拉曼）撥款能夠恢復正常。

“馬哈迪曾任教育部長及財政部長，也在他擔任財政部長期間撥款給拉曼，當時哪有什麼問題呢？”

魏家祥希望首相能夠記得，整個教育撥款制度是如何進行的，而不是操控在個人偏見喜好上。

他說，首相兼任代教育部長是執政黨的問題，跟反對黨扯不上關係。

魏家祥在宴會上指出，過去多年，財政部每年都有撥款不超過6000萬令吉資助拉曼。可是509希盟執政，拉曼行政撥款變成零，撥給拉曼的常年撥款也大縮水。

呈新名單3個月仍無下文

他說，拉曼當局已遵從50%拉曼大學學院基金會信託局成員屬獨立人士的規定，提呈新的拉曼信託人名單，但至今3個月過去，沒有任何下文。

魏家祥說，“513”之後，全國當時只有一所馬來亞公立大學，在教育固打製之下，許多成績優良的華裔子弟無法進入本地大學深造。

他說，馬華先賢凝聚了華社力量，千辛萬苦爭取創辦拉曼，之後獲得政府認同，常年撥款不超過6000萬令吉資助拉曼，讓華裔子弟及友族有機會在本地深造。

他揶揄說，如今財長林冠英要求馬華放手拉曼，這好比是看到了鄰家孩子養得白白胖胖，就要搶來養。

“有本事，你就自己生，自己養，自己帶。可是就連幼稚園也生不出！”

他提醒那些不曾說過拉曼好話的拉曼畢業生議員，他們都是喝拉曼的奶水長大的，不要忘了飲水思源。

他指出，拉曼栽培的20多萬名畢業生，大部分是華裔。其中包括檳州首長曹觀友、行政議員章瑛、原產業部長郭素沁等都是拉曼畢業生。

針對有人指拉曼具有濃厚的政治背景，魏家祥調侃說：如果拉曼是黨校，它應該成為希盟黨校了。

馬華掌管51年沒董事犯錯

魏家祥說，馬華掌管拉曼51年以來，沒有一個董事犯錯，也沒人私下拿過一分錢而坐監牢，甚至還允許政府代表參與會議，監督拉曼運作。

他說，馬華即使過去發生黨爭，也不曾干預拉曼校務，不干預招生及聘請學術人員，任何人衹要符合資格都可報讀拉曼。

他說，拉曼每年招收6000至8000名華裔生，相等於全國20所國立大學1年總共招收到的約6000名華裔新生，為國家栽培無數人才。

廖中萊：真金不怕洪爐火

拉曼大學理事會主席拿督斯里廖中萊說，拉曼推出10年計劃，將拉曼提升為卓越性高等學府，為各族群提供升學管道，為國家栽培更多人才。

他說，鋼鐵就是這樣煉成的。儘管拉曼遭無數打壓及抹黑，拉曼真金不怕洪爐火，會愈辦愈好，交出亮麗的成績單來印證其辦學有方。

廖中萊提醒，大學教育不能以狹隘的態度來經營，拉曼多年來培養不少精英，馬華先賢也曾爭取到制度化撥款，可是新政府上任後，減少撥款，對拉曼不公，因而引起華社強烈不滿，許多人因而挺身而出為拉曼募款。

陳德欽：傷害拉曼即傷害華社

馬華副總會長拿督陳德欽說，拉曼已成為華社子弟的一個重要升學管道，成為我國華社的寶貴資產，任何人企圖傷害拉曼，就是傷害華社！

他說，拉曼創校51年來，造就無數華裔畢業生，也包括其他友族。任何人想要破壞拉曼，馬華絕不允許，華社也絕不妥協。

昨晚出席者有檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎、駱文秀家族代表駱月鳳、前進黨全國主席拿督黃家業、馬華丹絨比艾國會議員黃日升等。

檳籌獲30萬元拉曼教育基金

檳州馬華聯委會舉辦的籌募拉曼教育基金“拉曼加油”慈善晚宴，昨晚在檳州華人大會堂宴開80多桌舉行，獲得檳州華社出錢出力積極響應。

宴會上，大會主席馬華副總會長兼檳州聯委會主席拿督陳德欽移交30萬令吉模擬支票給馬華總會長兼拉曼信託委員會主席拿督斯里魏家祥博士。籌委會主席楊征家、檳州馬華聯委會顧問拿督郭家驊、財政拿督馬國鳴、陳銓峰博士、駱保才、檳城拉曼分院主任卓月圓博士陪同見證。

其中，10萬令吉來自已故大慈善家丹斯里駱文秀家族慷慨解囊捐助。水池路檳州拉曼分院那一塊地，為一生樂善好施，關心華教的駱文秀生前捐獻。

陳德欽夫人拿汀劉秀月也在現場高歌一曲周璇名曲“合家歡”，為拉曼籌得2萬3314令吉。