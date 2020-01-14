30元電子錢包明啟動 5工作天核准 3月14前使用





（吉隆坡14日訊）30令吉電子錢包明天開始正式啟動，合格者明日就可以開始申請，預料需要5個工作天來核準，並必須在3月14日之前使用。

申請截止是3月9日，合格者可以向800個網購商家購買物品，預料有1500萬人受惠。

財政部長林冠英今日在財政部的推介儀式上宣布說，18歲以上和收入不超過10萬令吉的民眾可以向Boost、Touch'n Go和 Grab Pay提出申請，除了30令吉外，商家也會加額。

不過，3大電子錢包商並沒有透露加額數額，詳情會在明日公布。

林冠英也提醒，申請者受規定必須在3月14日的截止日期前消費，否則將作廢。

國庫控股副執行董事拿督東姑阿茲米爾說，申請者的資料將會通過三關的檢查，即最先向國民登記局核實申請者身份，其次是向內陸稅收局核實申請者的稅收狀況，最先則是審核申請者是否有向其他電子錢包商重覆提呈申請。

他指出，這項政策會在1月15日開放申請，首先國民登記局審查申請者是否符合資格。

“第二是內陸稅收局檢查年薪是否低過10萬令吉，最後則是3家公司的檢查，看申請者是否已經向其中一家申請過。”

人民電子現金的有效期是1月15日至3月14日，阿茲米說，最後的申請期限是3月9日。

他透露，目前國庫控股所委任的一觸即通（Touch ‘n Go eWallet）電子錢包、Boost和GrabPay，在國內一共有將近800萬個註冊商家。（TTK)