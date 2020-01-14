檳蛇廟年初五廟會 節省而不失特色







報導： 李燕君

（檳城14日訊）經濟不景省省花。今年農曆正月初五晚的峇六拜萬腳蘭蛇廟廟會，也減少國際魔術與雜技表演以節省開支，只維持一貫的傳統舞獅、舞龍與舞蛇等文娛表演的開幕特色，以及午夜燃放煙花，為清水祖師誕請火盛事助興。

2020年蛇廟廟會籌委會主席謝清潚告訴《光明日報》說，該會今年並沒有特別花費於廟會設計裝璜，但慶典不會失色。

“張燈結彩與花飾牌樓是省不了，還好今年獲得峇六拜萬腳蘭蛇廟酬神理事會資助，以青龍蛇巨型海報美化廟前階梯，增添了一些新氣象。”

他說，廟會籌委會只印刷20多張的海報傳單，以及數張橫幅作為廟會宣傳用途。

不過他勸民眾別擔心，蛇廟廟會歷屆的文化表演活動與美食檔口，並沒有因此減少，反而還增加一些。這包括大會聘請四川變臉表演、yoyo扯鈴表演、老鼠吉祥物、學校文化舞蹈團等。至於展示的花車，今年只剩下一輛而已。

“不過我們在傳承華族文化的活動方面並不減少，今年還加入現場教授福建話（閩南語）項目，盼有興趣民眾踴躍響應。”

儘管市道不景，但他預計今年象徵檳島春節主要慶典之一的蛇廟廟會與清水祖師誕請火議式，依然會吸引將近2萬人參與。

沈相全：安置青龍蛇海報

峇六拜萬腳蘭蛇廟酬神理事會主席沈相全說，該會基於搞新噱頭提升蛇廟吸引力，不惜花費4000令吉，安置了一幅青龍蛇海報美化廟前階梯，期待能成為遊客與民眾打卡的新景點，誘客觀光。

“蛇廟歷史悠久，是參觀青龍蛇的檳城旅遊勝地，對年輕一輩而言，興趣不濃。但有了打卡焦點，情況可就不同了，肯定會吸引觀光人潮。”

他說，由於海報並非出自藝術家作品，不需要定時保養修飾，是由廣告商印製貼上，可持久使用，一旦褪色，也不難拆除更新。

“用海報美化蛇廟階梯，不失為一個好主意，即可讓蛇廟錦上添花，又能令遊客留下深刻印象。”

他說，青龍蛇海報近日裝上，已經引來不少民眾拍照打卡。他希望新春期間，這蛇圖海報階梯，能夠吸引更多遊客到來，讓蛇廟更為熱鬧。