米都三聖福利中心 春節賀歲集百家米





















（亞羅士打14日訊）米都三聖慈善福利中心像往年般，從大年初一起，一連15天舉辦多項春節賀歲活動，今年重頭活動為收集百家米、把福氣分享給大家。

該中心今年的賀歲活動主題為“同舟共濟，文化傳承”，配合農曆新年在該新春文化村增添8個新景點，也安裝3888粒紅彤彤的燈籠，比去年增加1000粒。

該中心主席王孫文昨晚召開記者會說，該新春文化將在本月17日晚上8時，由吉州華人事務委員會主席黃思敏主持亮燈開幕儀式後，正式開放給民眾和遊客參觀。

他說，該中心今年特別準備一個古老的大陶缸來收集百家米，民眾可從初一至初十四期間，把米放入陶缸，工作人員會把米混合均後包裝小包裝，正月十五元宵晚（2月8日）派發給民眾。

他補充，各種類米皆可接受，也沒有限定米存放量，民眾隨緣把米放入陶缸內。

他解釋，分發百家米活動是其中一項中華文化習俗，可惜很多人已經遺忘了，民眾吃了百家米，可以受到百家的庇護，消災祛病、納福添壽。他呼籲民眾參與。

他說，該中心訂在年初六（本月30日）晚上舉辦新春大團拜，當晚將筵開88席讓民眾一起撈魚生，也準備逾6000人份量的各種美食來招待民眾。

他也說，配合今年金鼠年，期間準備米奇和米妮、福祿壽和財神爺到該文化村與民眾拜年。

增8新景點

該中心總務余華旺說，今年打造8個新景點是金鼠年地標台、LED彩燈樹、龍船、LED梅花樹、硬幣區、LED蜻蜓蝴蝶、古街和立體街，目前該工程如火如荼進行中，已經完成80％了。

他說，整個新春文化活動和興建新景點的開銷高達60萬令吉，其中最高點和最亮眼的LED彩燈樹的費用逾1萬8000令吉。

黃思敏讚觀光品牌

黃思敏說，該中心每年盡心盡量舉辦一系列賀歲活動，讓州民和游子能在該文化村度過新年。

他也說，州內極少有社團舉辦類似活動，而該中心理事和成員犧牲時間和精神把活動辦得更好，也成為吉州新年活動品牌。

今年一連串的賀歲活動有迎新春紅紅火火過大年（本月27日年初三）、我們一班群星歡樂喜洋洋（28日）、鼠年送福陶陶（29日）、新春大團拜（30日）、快樂群星給你拜年 （31日）、集體拜天公（2月1日）、春風歌唱比賽，共唱出春節風（2日）、新年喜洋洋（3日）、熱熱鬧鬧排排樂迎新春（4日）、合唱歡樂迎新春（5日）、鼠年共同相聚說說歡顏（6日）、兒童新年歌比賽（7日）和團團圓圓鬧元宵 （8日）。