“有人策劃陰謀向我報復” 拉蒂花：幕後主使者是律師

（吉隆坡13日訊）隨著反貪污委員會主席拉蒂花於上週公佈被指為“納吉錄音”的音頻內容，並指控前首相拿督斯里納吉為了掩蓋一馬罪行，犯下洩密與妨礙司法公正等罪行後，即引起坊間議論紛紛，而拉蒂花過後也表明納吉有權採取相關法律行動，不過，拉蒂花如今卻指有人正在策劃陰謀行動以向她報復，並準備對她不利。

拉蒂花聲稱，有關陰謀起因於納吉錄音，而幕後黑手更是企圖捏造和分發黑材料，以抹殺她的人格。

“我們相信，其中一名幕後主使者乃律師。”

《當今大馬》引述拉蒂花的文告內容指出，拉蒂花的特別官員將於週二早上報警，並把所謂的陰謀證據交給警方處理。

“我要清楚提醒幕後的主使人，我不會因為受到威脅恐嚇而放棄執行反貪會主席的職務。”

“公眾十分信任反貪會，並希望它清除國家貪腐。無論現在或未來面對什麼攻擊、威脅，我都堅持履行職責。”

拉蒂花是於上週三（8日）公佈多支錄音內容，指控納吉和一些前朝高官為了遮掩一馬醜聞，而犯下泄密、掩蓋罪行、妨礙司法公正等罪行。拉蒂花也宣稱，法證專家已鑑定有關錄音真實無訛。

據悉，有關錄音包括前首相夫人羅斯瑪與納吉之間的通話、納吉與阿聯酋長國高官的對話、以及納吉與反貪會前任主席祖基菲里阿末的談話。

根據其中一支錄音，時任特工隊秘書，或後來當上反貪會主席的祖基菲里阿末向納吉外洩調查報告內容。