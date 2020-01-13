陸兆福：為方便游子返鄉過年 新年前後日添2火車班次

（雙文丹13日訊）交通部長陸兆福為打算在新春回鄉團圓的游子捎來佳音，他說，許多游子近日向他反映，火車票已全數售罄，以致他們買不到火車票回鄉，因此，他已與馬來亞鐵道公司（KTM）開會並議決，在新春假期前後每天增加2趟往返吉隆坡及北馬的雙規電動火車（ETS）服務。

“新增班次的ETS火車票從周二早上開賣，民眾可通過網絡或KTM櫃台購買有關火車票。”

陸兆福披露，該公司增加的ETS火車服務的日期介於1月20日至24日（除夕），以及27日（初四）至31日（初八）之間。

“我們知道下周的農?新年很快就要到來，所以特別是ETS火車，從吉隆坡往北部的火車票大部分都賣完了，我周一早上已和KTM開會，我們剛好有2輛新的火車，且剛剛開始投入服務，所以，我們決定從下周，即1月20日開始到24日，每天會增加2班火車服務，即從吉隆坡到北海，另外一班則是從吉隆坡到巴東勿剎。”

“剛好到年三十晚，讓民眾都能搭ETS火車返鄉吃團圓飯。回程則是27日（初四）到31日（初八），這也是另外增加的火車服務班次，因為我們得到一些反應說，有很多人買不到火車票。”

陸兆福是在周一陪同首相敦馬哈迪巡視雙文丹DMIA火車軌道基地後召開記者會，宣布上述佳音。

他也建議游子搭乘公共交通工具返鄉，與此同時，他也說，交通部將致力在其他佳節，如開齋節增加火車服務班次。

3月1日起推伸縮性票價 非繁忙時段票價較便宜

陸兆福宣布，ETS火車將從3月1日起推出伸縮性票價（Tambang Fleksi），即在非繁忙時段，如非公假、非佳節或非學校假期期間提供較便宜的票價。

他說，伸縮性票價的ETS火車票將從1月15日起開賣。

“這是我們要推出的ETS火車新票價，火車價格會浮動，若需求不高就會降價，熱門時期就會有一些漲價。”

“不過，價格漲幅只是10令吉而已。”