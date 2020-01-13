運輸費調漲 邦咯島23商品起價10%







（实兆远13日讯）根据贸消部的调查，邦咯岛在落实免税岛首个星期内（1月1日至1月7日)，岛上售卖的其中23种日常商品，价格已调涨了10%。掌管消费人事物的霹雳州行政议员西华尼申表示，根据商家的回应，商品价格调涨的原因是受运输费调涨造成。

“商家說，過去的入島貨品可以從比較靠近邦咯的瑪麗娜島運來（只需半小時），但從1月1日開始，這里成了免稅島，所有商品只能從比較遠的實兆遠甘榜亞齊碼頭運來（需1個半小時)，所以運輸費直接漲了4%，使得一些商品的價格上漲。”

他表示，他已針對運輪費調漲的問題指示邦咯免稅島管理委員會研究及尋策解決問題，包括找出縮短運輸時間，以便減少運輸費的方法，接著再呈一份報告給州行政議會，以讓州政府進行討論。

西華尼申是於今早帶領媒體團及貿消部官員到島上巡查，走訪商店及餐館檢查物價及了解情況後，召開記者會時這麼表示。

18種熟食價格漲10%

他提到，由貿消部展開的調查，主要涉及3個方面，即日常用品及商品，食物與飲料及住宿與服務，除了發現屬於日常用品的其中23種商品價格調漲之外，也發現島上售賣的其中18種熟食價格上漲10%，另7種熟食價格，則下調了10%。

“熟食價格的調整是屬於正常的現象，原因是每一種食材，都是隨著市場價格浮動，所以食物價格的波動是正常的現象。”

至於酒店、渡假邨及民宿等的價格，則沒有出現太大的變動，與成為免稅島前的價格是一樣的。

西華尼申今早與團隊巡訪土產店、餐館及便利市場，得到的反映是，島民與商家都滿意邦咯島被列為免稅島，惟接獲的投訴主要是碼頭阻塞及碼頭外泊車位不足的問題。

他表示，碼頭阻塞的問題，主要是因為設立了海關檢查通道，但這是在落實為免稅島後無可避免的安保措施，因此當局會繼續研究及探討，找出更佳的方法，盡可能的解決或減緩，在旺季時常會出現的阻塞及擁擠問題。

至於泊車位不足的問題，他指這是在成為免稅島之前已經存在的問題了，而這項問題，會交由曼絨市議會去研究及處理。