【1MDB稽查報告被篡改案】 證人：阿里韓沙指等納吉首肯 打印1MDB稽查報告受阻

（吉隆坡13日訊）一馬發展公司（1MDB）特別稽查團隊隊長莎達都說，前政府首席秘書丹斯里阿里韓沙曾告訴她，不要打印1MDB最終稽查報告直到獲納吉首肯，並指這會為我國帶來政治影響。

她今日在前首相拿督斯里納吉與1MDB前首席執行員阿魯爾甘達被控篡改1MDB最終稽查報告案件審訊中，以本案第7名證人的身份宣讀書面證詞。

她提到，阿里韓沙的高級私人秘書拿督諾阿茲曼也要求報告的電子版，但安比林基於安全及總稽查署和首席保安官辦公室規則，不允許這項要求。

她指出，2016年3月1日早上10時，她在阿里韓沙辦公室召開的會議商討更新後的1MDB最終稽查報告，阿魯爾甘達在會議中提及數個要從報告中刪去的事項。

管理層違董事會指示

莎達都提及，在1MDB稽查中期報告中，總稽查署發現1MDB與PetroSaudi的合股投資是一項沒經策略策劃的行動，因有關舉動僅用8天來決定，並沒詳細評估，也沒解決1MDB董事會提出的問題。有關合作也包含沒照顧1MDB利益的條款。

“總稽查署發現1MDB成立的4年期間，即從2009年至2012年，該公司利用發行50億令吉IMTN債券資金進行的早期投資已更換了4次。”

“1MDB於2014年從獨立投資組合公司投資贖回的部分資金，已被用於支付1MDB背負的任務和投資等，於2015年3月31日在獨立投資組合公司的餘額為9億3987萬美元。”

莎達都聲稱，總稽查署最終稽查結果發現，1MDB集團表現欠佳，因1MDB在運作6年期間面臨債務問題及較弱的現金流。同時也發現，1MDB管理層不遵守董事會指示及決定和在沒有詳細的評估下進行重大投資。

她說，總稽查署也發現1MDB依靠國內及國外貸款的商業糢式或方法為1MDB帶來負擔。這是因為1MDB的貸款超越1MDB收入而1MDB並沒賺錢。