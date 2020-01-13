檳國際貨櫃藝術節 浮羅稻田藝術裝置吸睛









（檳城13日訊）由檳州旅遊、藝術、文化與遺產委員會行政辦公室（PETACH）主推的“檳城國際貨櫃藝術節”，其中浮羅山背Kampung Terang稻田的貨櫃藝術裝置畫作接近完成。

浮羅山背有民眾今日拍下浮羅山背Kampung Terang稻田的貨櫃藝術裝置並上傳臉書，貨櫃上的畫作已幾近完成。稻田中聳立的貨櫃藝術裝置非常震撼，有關貼文獲得網民熱烈反應。

至於，各處貨櫃藝術作品包括新光大廣場、卡巴星道、峇都交灣Aspen Vision City。

檳州旅遊、藝術、文化與遺產委員會主席楊順興行政議員接受《光明日報》訪問時指出，浮羅山背Kampung Terang稻田的貨櫃藝術裝置，是“檳城國際貨櫃藝術節”中，地點最偏遠的藝術裝置。放置郊區田野的目的，除了是把藝術註入到檳城更多地方，也是想要帶動浮羅山背的旅遊業，推廣自然旅遊產品。

他指出，他在策劃這項活動時，借鑒臺灣伯郎大道的成功案例，最後鑒定浮羅山背Kampung Terang稻田作為貨櫃藝術裝置的其中一個地點。

他說，伯郎大道在台灣花蓮和墾丁中間，自影星金城武在該處拍攝廣告後，這個地方頓時爆紅。

“伯郎大道兩邊都是嫩綠的水稻，遊客喜歡在那裏騎腳車，遊走田間感受大自然景色。這個特點和浮羅山背非常相似，因此作為州政府，我設法為該區制造話題性，為當地註入人潮。”

他補充，浮羅山背Kampung Terang的畫作，預料會在本周末完成，同時本月的“檳城國際貨櫃藝術節”開幕典禮也會設在該處，為這個美麗的田野景點增加曝光率。

2藝術家聯手打造

他繼稱，浮羅山背的貨櫃藝術裝置作品，是由砂拉越藝術家蕭全成（Leonard Siaw）和江俊強（Jagung）創作，繪制的是農夫收成稻米的畫面，與周圍的稻田相呼應，在夕陽斜照對映金色稻田時形成優美得風景，非常有特色；另一面的畫作則是由俄羅斯壁畫藝術工作者Marat Daniyan繪制，目前仍在繪制中。

楊順興指出，浮羅山背是檳州旅遊委員會高度重視的地點，他也在檳州旅遊大藍圖中，將浮羅山背列為重點旅遊勝地。

他說，浮羅山背時隱藏在檳城的一顆珍珠，希望貨櫃藝術節能讓更多民眾走進這個樸素的小鎮，感受它的美好。

“另外，位於威省市政廳大草場的兩幅貨櫃藝術裝置也正在籌備中，相信在農曆新年期間就能和大家見面。”

檳威兩地舉行

配合2020年檳城體驗年的到來，亞洲首創的“國際貨櫃藝術節”（PICAF），將在檳威兩地舉行，為民眾及遊客帶來充滿活力的街頭藝術景觀。

“國際貨櫃藝術節”是亞洲第一項以展示畫在貨櫃裝置上的城市壁畫為特色的藝術節，在五個地區的貨櫃裝置藝術品分別完成後，將在當地展示至2020年5月底。

這些以“檳城當地特色“為主題，現場創作的每幅壁畫藝術所描繪與當地有關的特點與故事，以期不僅能夠吸引遊客和當地社群，通過藝術體驗檳城，共同歡慶2020檳城體驗年。