州議員開毒趴 傳17人包括4高官被捕

（吉隆坡13日訊）雪州土團黨龍溪州議員阿希賽安涉嫌與首相署及內長身邊官員共17人，分別11名男子及6名女子，因涉嫌在吉隆坡一棟服務式公寓參與一場吸毒及聚賭的狂野派對，結果到了清晨4時屋內仍然傳出吵雜聲，因此有人致電報警，而警方上門查看時，意外揭發這起案件，逐一將他們逮捕。

不過，阿希賽安否認自己因參與毒品派對而被捕。

據了解，除了阿希賽安外，被捕的嫌犯還包括首相政治秘書的特別事務官、內政部長特別事務官、青年及體育部長特別事務官及龍溪州議員特別事務官等。

這起案件於今日凌晨，在舊巴生路一棟服務式公寓的底層及一樓的單位內揭發。

數男女神色恍惚

據知，當時屋內舉辦派對，但是到了清晨4時屋內仍然傳出吵雜聲，因此有人致電報警，而警方上門查看後，發現屋內燈光幽暗，並傳出極大的音樂聲，而且有數名男女坐在客廳內，神色恍惚。

警員入屋時，馬上勒令屋內的人打開燈光及關閉音響，並在搜查屋子及屋內人士的物品後發現賭具、少量K他命及大麻煙，於是將屋內一行17人全部帶回警局助查，並且安排進行尿檢。

據了解，當中16人的尿檢呈陽性反應，警方目前援引與毒品及賭博相關的條令展開調查工作。

另外，根據網上廣傳的取締行動細節，除了涉嫌吸毒外，落網者也涉及在屋內賭博。

這起逮捕行雖然已外洩，並遭人在臉書及WhatsApp廣傳，但至今吉隆坡警方沒有針對此事發表任何聲明；十五碑警區主任再魯尼占受詢時要求記者詢問全國總警長了解其中詳情。

等待調查結果

根據《每日新聞》報道，雪州土著團結黨主席阿都拉希證實，確有一名州議員被捕。

無論如何，阿都拉希以案件正在調查為由，拒絕透露這次逮捕的更多詳情。他說，他是向內政部人員查詢時獲悉上述的發展。

“我們正在等待本案的調查結果。我昨晚也已經跟黨主席（慕尤丁）討論了，我們需要等警方調查。”

保安：常有官車停放

在案發現場服務式公寓隔壁的便利商店員工（不願具名）向記者透露，商店於昨天午夜12時打烊時，他並沒有聽見吵雜聲，也沒有看見鞋子及任何人到隔壁單位；直到後來，夜班保安人員告知他，警方於今天凌晨4時突擊隔壁樓上的單位。

“隔壁樓上的單位常傳來吵雜聲，這里不時也有一些官車停泊，應該是部長級的人物開派對。”

他說，平常都有一些相信是開派對的男子到店里購買香煙，但都沒有購買酒。

據記者走訪遭取締的公寓，發現戒備深嚴，有保安人員進行巡邏，樓上單位必須由管理層打開電動門才能進入，遭取締的單位底層是拼裝地板公司的辦公室，不過大門深鎖並沒有營業，以上3層樓是工作室。

這是一棟服務式公寓，底層都是做生意的店鋪，包括有便利商店、水療中心等，不過大多店面空空如也，等待出租，只有少數是在經營生意。

“一直在家休息” 阿希賽安否認被捕

（八打靈再也13日訊）網傳因涉及毒趴而被捕的龍溪州議員阿希賽安否認這起傳言，並指昨晚一直在家休息，並未出外。

《當今大馬》引述他的談話說，他昨晚還在龍溪開會，過後再回家；“我過去幾天都感覺身體不舒服，所以回家休息了。” 他也認為，這個傳言是有心人士為了來臨的土團黨大選，所對他做出的攻擊，對此他將會向警方報案，要求警方調查。此外，報道引述來自土團黨的匿名消息指出，的確有一名土團黨州議員遭警方逮捕，不過已於今早獲釋。阿希賽安也是雪州團結黨青年團團長。

《當今大馬》報導說：“我當時在家。那個（據稱遭逮捕的）時間點、日期和地點……我不知道是從哪來的。”“我一直都在休息……過去一周我不太舒服。”

阿希賽安也說，他會盡快去報警。”警方預料在下午將發表聲明。

署名“Khaled Khodim”的臉書賬號今日凌晨發文，聲稱阿希賽安與10名部門特別官員在凌晨1點半時，於白沙羅附近一家娛樂場所被捕，且毒品測試呈陽性反應。

另一方面，雖然阿希賽安已否認自己因參與毒品派對而被捕，但一份有關他接受警方尿檢呈陽性反應的報案書卻已外洩，並已廣泛傳開。根據這份報案書的內容，十五碑警方為他進行尿檢時，發現尿檢結果對K他命呈陽性反應。

雪大臣：等報告出爐 暫無法證實阿希賽安涉及

（莎阿南13日訊）針對土團黨一名州議員被指捲入毒品派對，雪州大臣拿督斯里阿米魯丁說，目前尚未能証實涉及者是土團黨龍溪州議員阿希賽安，而他也沒有聯系對方。

阿米魯丁今早出席雪州公務員常月集會後被詢及該項謠言時回應說，他也是從網上流傳的消息中獲悉此事，要等到報告出爐才能了解事情來龍去脈。

他說，州政府主要以執法單位報告為依據，或向相關政黨領袖了解情況，暫時無法證實消息真偽。

詢及州議員涉毒若屬實會有何處置時，阿米魯丁強調，不管什麼身份地位，任何人違法皆會受到同等法律的處置。

“尤其是個人行為問題，希望聯盟和有關政黨也會採取紀律行動對付。”

阿希賽安否認在今天凌晨1點半，與其他10名政府部門官員一同遭逮捕的傳言。