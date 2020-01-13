1997人僅175獲公民權 拉瑪：國民登記局太嚴厲

（檳城13日訊）檳州第二副首長拉瑪沙米說，檳州政府成立的大馬公民權申請計劃，從2013年至2019年期間，共1997人要求協助申請公民權，但只有約8%，即175人獲得公民權。

他說，要求協助申請者中，有609宗申請從永久居民身份證（紅登記）換成身份證、775宗無國籍兒童（在國民登記局15A條文下申請為大馬公民）、167人是延誤申請報生紙、65人遲申請身份證、226宗涉及移民法及155宗其他各案。

“當中1464宗案件已呈交給個相關部門，但只有約8%，175人獲得公民權。”

申請公民權非常困難

他今日召開記者會說，數據顯示，在我國申請公民權，是一件非常困難的事件，即便改朝換代，希盟執政聯邦政府，也不見得聯邦政府有意先處理無國籍及公民權問題。

“這是一件很恥辱的事件，在大談新馬來西亞的同時，還未解決這些問題。”

他批評，國民登記局在處理公民權的問題上太過嚴厲，拒絕許多有資格的申請者，而令人費解，國民登記局如同“深層政府”（Deep State）。

他說，首相敦馬哈迪曾提及全國有3500人還未獲得公民權，並在2018年頒發公民權予200人，之後再無行動。

“曾與首相敦馬哈迪會面，當時承諾會幫助這些申請的人士，但最終沒有下落。”

他說，在609宗申請從永久居民身份證（紅登記）換成身份證，只有24宗成功。

須解決無國籍兒童

拉瑪沙米說，檳城目前還有570宗無國籍兒童的公民問題還未解決，這些無國籍兒童將面對就讀、工作及開設銀行戶口、考取駕駛執照、移民、成家及福利援助等問題。

檳州公民權助理協調官克里斯納沙米說，每年新年都會有很多家長前來求助，要求他們無國籍孩子上學，因此，內政部必須為這些無國籍兒童就讀問題，找到解決方案。

“這些無國籍兒童成績很好，但高中畢業後，就無法繼續升學，因沒有大馬卡及銀行戶口。

出席者包括檳州公民權助理協調官克里斯納沙米、拉切細摩迪、葉進強及維蘭。