毒販摻入各類毒品 毒奶茶快遞顧客













（檳城13日訊）近來風靡我國的台灣著名奶茶也被毒販盯上，毒販將各類毒品摻入奶茶後再通過手機程序招生意並快遞予顧客。這是檳州警方首次偵破“毒奶茶”案。

檳州毒品案件調查組主任麥都說，這個由7名華裔男女組成的販毒集團是在3個月前開始操作，年齡介於20至35歲，其中一對男女為夫婦關係。

警捕7男女

他說，警方是接到情報後暗中調查，並在本月9日晚上展開逮捕行動，先在浮羅池滑路邊逮捕到一對華裔夫婦，然後拉隊到威中一住家再逮捕到其餘的5名男女。

他說，警方在行動中共搜出市價約43萬4800令吉的毒奶茶包及其他“毒飲品”，包括利賓納和檸檬茶。

1瓶350元

麥都指出，根據警方所得證據，這批毒奶茶包及“毒飲品”的市價不菲，一包或一瓶要價350令吉。

詢及這批毒販的買賣方式，麥都僅表示客戶是由朋友介紹，利用手機程序和嫌犯聯系，並以網上過賬方式交易。

他說，在確定交易完成後，嫌犯會把毒品飲料快遞到客戶指定的地址。

“他們的交易迅速，只需一天時間就可把貨品送到客戶手中。”

他說，警方在行動中也充公到4輛市價約41萬6000令吉的交通工具，包括一輛馬賽地和7人豪華休旅車、一枚市價近3萬令吉的名錶、市價1萬6200令吉的名牌包和現金1050令吉。

他說，這批嫌犯將在1952年危險毒品法令39(B)條文下，被警方延長扣留至本月15日助查。

麥都指出，所起獲的“毒奶茶”和“毒飲品”，可供790人飲用。

警嚴厲掃毒捕183人

麥都透露，警方最近在全國展開破冰行動2.0，檳州警方毒品罪案組在這次共逮捕到183名嫌犯助查。

“183人中的16人是在特別防範法令下被逮捕，另有11人因販毒、51人擁毒、7人擁有哥冬葉水及98人因食毒而被逮捕。

麥都說，警方打擊毒品的行動不會停止，他們會繼續與其他單位包括國際警及非政府組織合作，展開嚴厲的滅毒行動。

他希望公眾成為警方的線眼，提供情報協助警方偵破毒品案。