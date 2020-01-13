讓顧客自行採摘包裝運載 哥冬樹園主新招避取締







（古邦巴素13日訊）哥冬樹園主為避開涉及採摘哥冬葉而被執法人員取締，就採取新策略，提供自助服務（self-service）讓顧客自己採摘、包裝和運載服務，園主只需輕鬆按哥冬葉重量，“袋袋平安”收取費用。

吉州邊境嚴防機構（AKSEM）指揮官阿都拉迪今早召開記者會說，該機構執法人員昨天傍晚6時30分，前往吉北本同縣甘榜巴東榴槤的橡膠園展開取締行動。

他透露，這座橡膠園掛羊頭賣狗肉，表面是種植橡膠樹，裡面則種植大量哥冬樹，園主還提供一個空間讓買家自己摘採葉子後進行包裝。

他說，現在開始有一些種植哥冬葉的園主走法律漏洞，提供自助服務讓買家親自採摘、包裝等過程。

“倘若買家在園內逮捕，園主會以不懂對方闖入園內採摘哥冬葉，不懂園內有種植哥冬樹等藉口來為自己脫罪。”

他透露，執法人員前往該園內一所茅屋，發現屋外堆著30包大黑色塑料袋，而每袋內裝著已綑綁好的哥冬葉。

他指出，該茅屋邊停放一輛外國註冊車牌的四輪驅動車，並在車內搜獲20包哥冬葉。這次行動共起獲530公斤的哥冬葉和一輛車，總額為5萬6000令吉，當中2萬6000令吉為哥冬葉價值。

他相信，事發時，有人在園內正在包裝哥冬葉，但在執法人員抵達時聞聲逃逸。

另外，他透露，基於北馬邊境執法單位嚴厲取締走私哥冬葉行動，促使非法組織改變走私策略，即從北馬運載哥冬葉到東海岸，然後再鋌而走險用水路走私到鄰國。惟，在東海岸也一樣面對執法單位嚴厲打擊走私活動。

他指出，此案援引1952年毒藥法令30（3）條文調查，並交由古邦巴素縣毒品罪案調查組跟進。