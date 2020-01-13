衛長：進口應付需求 流感疫苗庫存補足

（布城13日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里聲稱，私人醫院和診所流感疫苗庫存短缺問題，已隨著更多疫苗進口獲得解決。

他今早在衛生部發表新年獻詞後，就流感疫苗短缺問題回應說，私人醫院和診所一般都沒有太多流感疫苗庫存，因此，在緊急時刻就出現求過於供的問題，但這僅是瞬態效應而已，庫存已獲補足和恢複。

他提到，私人醫院不像政府般有充足庫存，隨著這項問題的產生，該部將加緊步伐，以確保流感疫苗供應足夠。

據衛生部藥劑服務高級主任南利表示，該部在去年12月2日進口了9萬2700劑，另一批1萬6800劑將在本月20日補足，因此，足以應付本地需求。

他說明，該部去年共進口超過60萬劑流感疫苗，而Pharmaniaga一般有3個月庫存。

“至於克流感藥Tamiflu，目前只有5家公司獲準進口和供應，政府醫院沒庫存問題，衛生總監也特別批準進口1000萬粒的克流感藥，足以應付10萬病人的需要。”

“如果私人醫生要向以外的公司購買，必須獲衛生部批準，當局在同天已批準了88%的購藥申請。”

針對藥物價格因需求而高漲的提問，部長表明，藥物價格是依據需求而定，當求過於供現象出現，價格就會水漲航高，當局並沒管制價格。

他促請民眾勿過於焦慮而湧往私人醫院或診所買藥，這會導致藥物需求突然大增。

“我也促請醫生謹慎開方，只為有徵狀的病人開出處方，避免產生抗藥性問題。”

衛生部副總監（研究與技術支援）拿督李國忠則勸告，並非人人都會感染流感，即使是流感，也不一定要服Tamiflu。

他解釋，一般有3類人需服用Tamiflu，第一是65歲以上，有糖尿病和心髒衰竭等問題的高風險組別，一旦被證實感染流感，才需Tamiflu，避免發生並發癥。

“第二個組別是，一般上流感在第二第三天後，大部份人都會痊愈，但若之後徵狀加劇和發燒不退才需開始服用Tamiflu。”

“至於第三個組別則是有發燒和並發癥，就須開始服用Tamiflu，可能還需要入院治療。”

李國忠聲稱，高達98%大馬人，一般在感染流感，即使是A型流感後的第一二天都會痊愈，不服用Tamiflu也會康複。

他說，如果我們像美國和英國般瘋狂的服用Tamiflu，抗藥性就會上升，這樣一來，明年還是會有另一輪流感潮。

他也提及，大馬人須要精明應對，並忠告醫生和病人提高警惕，尤其是在服用前問清楚狀況。

衛生總監拿督諾希山則補充，群集性感染不時都會發生，更重要的是要註意個人和社區衛生，若有嚴重並發癥就應註射疫苗。

他表示，5歲以上和65歲以上是高風險群註射疫苗。

機場掃描體溫员工工作玩手機 衛長：已發警告

針對機場掃描體溫工作人員一個睡覺一個在玩手機而沒扮演好好入境衛生防疫問題的角色，衛生部長祖基菲里聲稱，當局已展開調查，並已對兩人發出了警告。

祖基菲里表明他知此事，也看過了短片，並認為這會帶來不良的印象，但他不確認片中人物是否身體不適才會睡覺，但玩手機則不能等閑視之。

他也認為，有必要加強機場衛生保衛紀律。

“涉及的官員已接獲要求解釋信和警告，該部也對入境處官員進行匯報，提醒官員職責的重要性。”

“該部同時也會提升對值勤官員的監控。”