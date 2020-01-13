否認涉逾17萬失信案 EMGS主席10萬保外

（吉隆坡13日訊）大馬教育全球服務公司（EMGS）主席拿督阿都拉曼沙里夫（63歲）否認他有涉及3起總值17萬8049令吉的失信案，並獲地庭批準以10萬令吉保釋金和一名擔保人保釋在外，案件訂在2月13日過堂。

主控官副檢察司法拉雅思敏要求法庭沒收阿都拉曼沙里夫的護照，但被告律師拿督沙烈胡丁以被告沒潛逃的風險反駁有關申請。

地庭法官阿祖拉在聆聽雙方說詞後，判決被告以10萬令吉保釋金和一名擔保人保釋在外，及從今年2月起至案件結束的每月第一個星期，必須到吉隆坡反貪會辦公室報到。

阿都拉曼沙里夫被指涉嫌三項失信案，首控狀是身為知識管理基金（Yayasan Pengurusan Ilmu）董事會成員的他，在2018年11月22日卻通過馬來亞伊斯蘭銀行的支票，把基金款項15萬令吉轉入自己擁有的Mudra Resources 有限公司作為私用，而被告受委管理該基金的財產與資金，卻犯下信用失信，觸犯刑事法典第409條文，一旦罪成，將被監禁至少2年至20年或鞭刑或兩者兼施。

次控狀是被告在2018年12月13日通過支票把基金的3049令吉轉至其他戶口，私用基金購買各一盒Montecristo Edmundo香煙和Romeo y Julieta Wide Churchill香煙，觸犯刑事法典第409條文，若罪成，將監禁至少2年至20年或鞭刑或兩者兼施。

第三控狀則是被告在2018年12月13日私用基金2萬5000元，以5張日期為2018年12月13日的支票付款予AK Success 有限公司，以購買Rational Combi烤箱和Ultravent Plus排氣罩予妻子的公司 Coffee Sandwich Revival 有限公司，觸犯刑事法典第409條文，一旦罪成，將監禁至少2年至20年或鞭刑或兩者兼施。

據反貪會官員聲稱，被告目前已不是知識管理基金董事會成員。

EMGS全稱Education Malaysia Global Services，它是馬來西亞國家教育服務於留學生的一個行政單位，屬教育部旗下公司，負責管理及處理國際學生的簽證、外籍學生的醫療保險及I-Card事務。（TKM）