大馬女子台灣遭分屍 父盼屍骨順利回馬

（金寶13日訊）在台灣不幸遇害遭肢解的鄧永恩的母親及2名姐妹已趕往台北。鄧永恩的父親鄧錫發（61歲）說，目前他只是希望，女兒能夠順利回家。

他說，妻子與妹妹及兩名女兒已於今午12時30分抵達台灣，目前被安頓在酒店。

“我暫時還不清楚女兒的遺體或骨灰什麼時候可以被帶回來，一切還有待台灣警方調查，我和小兒子則在家等待消息。”

想起女兒的遭遇，鄧錫發心痛的忍不住淚水。他不停地念叨希望女兒可以順利被帶回家。

鄧永恩的弟弟鄧國政（23歲）指出，姐姐於2018年在台灣完成大學課程，2019年10月回家休息一段日子後，11月再次飛往台灣，考取咖啡拉花文憑，不料卻在不久後發生慘案。

“姐姐已經考獲有關文憑，但關於她是否會回國發展一事，我不大清楚，或許她曾與父親商量。”

他透露，由於目前台灣警方還未將事情處理完畢，因此家人尚不確定是否需要經濟上協助。

針對台灣媒體報道嫌犯自盡的消息，鄧國政表示，一切有待警方調查，家人只希望姐姐的遺體或骨灰可以盡快被帶回國。

金寶國會議員蘇建祥今日也前往永恩家中探訪，並撥款1000令吉給其家人，盡一份綿力。

蘇建祥表示，昨日他已安排及協助永恩家人處理一切所需文件，今日其家人也順利入境台灣。

“永恩家人也沒別的要求，若他們日後需要什麼協助，我們也會盡力提供協助。”