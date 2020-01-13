房長：料年杪完工 200萬重建十八丁碼頭







（太平13日訊）房屋及地方政府部長祖萊達宣布撥款200萬令吉，以重建十八丁火車站碼頭，讓旅客及居民有個更舒適及安全的現代化碼頭使用。

她說，興建新碼頭的計劃將即刻展開，首先是經過工程咨詢及競標，過後便會進行興建，預料在年杪便可以完成。

她指出，新的碼頭有廁所及停車場等，除了讓旅客更舒適外，也可以確保旅客在上下船時更安全。

祖萊達今日巡視十八丁碼頭、基本設施及旅游景點後也建議在十八丁河設立一個水上市場，讓游客在乘船觀光時，也可以購買各種食物或魚產，成為一個別開生面的景點。

十八丁河擬設水上市場

她說，漁民將蚶殼紛紛丟棄在河旁將影嚮游覽船的航線，因此市議會應採取行動，確保類似事件不再發生。

她表示，旅客的另一個景點是觀賞喂養老鷹，不過她勸請游覽船業者只能適量喂養老鷹，而且須給予適當的食物，否則老鷹的蛋殼會變得脆薄，最終老鷹因為無法繁殖下一代而消失。

“我建議十八丁河一帶朝河的居民，把房屋都漆成五顏六色，如此一來，在乘游覽船觀光時，便會觀賞到五彩繽紛的房屋，這將會非常特別，也可以成為吸引游客的亮點。”

祖萊達也宣布撥款購買10個流動耳機給予導游，以方便他們向旅客提供更好的講解服務。

大馬60消拯員赴澳助滅林火

另外，祖萊達指出，我國將派出60名消拯員及特別天災援助與拯救隊員，到澳洲協助撲滅林火。

她說，這支隊伍將在本月15日出發到南威爾斯，協助控制及防止火患的進一步蔓延。“我國的救災部隊將只會提供滅火與救災的經驗，並給予勸告以協助滅火，故不會攜帶消防器材。”

她表示，目前仍不確定上述成員將會留在澳洲多久。