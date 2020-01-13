延工逾1年 丁加雷渡新橋銜接處斷裂









（威南13日訊）施工4年的丁加雷渡跨河新橋不只延誤1年未竣工，如今橋身與路面銜接處更已下陷斷裂，工程質量令爪夷區州議員方美錸怒斥承包商及工程顧問“太過份了！”，要求州政府把他們列入黑名單。

這座橋是銜接高淵維多亞利和丁加雷渡，以方便爪夷選區和雙溪亞齊兩地往來，由於路燈及電纜工程尚未竣工，至今未獲准通車，但半年前已有一些駕駛者“私闖”，進而揭發銜接維多利亞的橋身及路面已出現裂痕。

方美錸促承包商列黑名單

方美錸今早召集檳州發展機構、公共工程局、威省市政廳、承包商、工程顧問、高淵和高淵港口鄉管會各代表在新橋會面，並聆聽工程匯報時，當場斥責工程顧問指橋身路面下陷是趕工造成，是不負責任的解釋。

“任何工程都要依據標准作業程序，我希望工程顧問能在專業技術的基礎下，重新評估工程擬找解決方案。”

這座新橋是於2016年1月18日動工，耗資2580萬令吉，竣工期原訂2019年1月，但已延誤1年。

方美錸說，根據工程顧問的回應，新橋工程會在3月完成移交給工程局驗收，一般需要一兩個月進行結構檢測。若一切順利，5月或可通車。

“希望民眾不要在施工期間私闖，一旦發生交通意外，保險也不會賠償。”

根據觀察，15分鐘內就有50輛交通工具包括羅里私闖，車流量相當高。有關當局將關閉新橋，以進行維修工程。

他也批評檳州發展機構委托不負責任的工程顧問，希望州政府把承包商及工程顧問列入黑名單。

出席者包括威省市議員王育璇、威南新村發展官吳宗海、高淵社管會主席周童泰等。（SEH）