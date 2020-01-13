大山腳舊街場亮燈 居民遊客打卡喜洋洋













（大山腳13日訊）過年咯！昨晚大山腳舊街場逾5000盞紅燈籠高高掛，散發著濃濃的年味，亮燈後的老街一片紅彤彤，大街小巷擠滿熱鬧人群，更成為遊客及遊子回鄉的打卡熱點。

配合亮燈儀式，現場還精心安排多場文化表演，如八仙賀壽、中華舞蹈、相聲表演，五大鄉團婦女組也特別推出各籍貫在過年時必吃的團圓飯菜，讓中華文化持續傳承下去。

檳州首席部長曹觀友、中國駐檳總領事魯世巍、泰國駐檳總領事拉斯查達閣，及眾嘉賓一起主持亮燈儀式。

曹觀友在致辭時說，大山腳舊街場周邊許多老店屋關閉多年，但自從工委大力推廣新春亮燈活動後，老店屋從新獲得投資者及租戶的青睞，因此他相信未來大山腳舊街場會再次創造昔日輝煌。

“特別今年是大馬旅遊年，檳州政府以‘繽紛亞洲’為主題的體驗檳城2020，強打檳城獨一無二的人文與自然風情，而在大山腳，各社團也可以配合州政府的腳步，進一步推廣本區的特色，讓更多人知道大山腳是個充滿美景、古蹟和人情味的地方。”

工委會主席拿督王國山說，2016年底，首次策劃大規模懸挂“鴻運燈籠”的活動，雖然面對多重挑戰，但為振興漸漸失去輝煌的老街社區，最終挂上了3000盞紅燈籠，打造濃厚的新年氣氛。

“每年我們也逐步增加燈籠的數量與擴展範圍至周邊的街道，今年我們成功高挂5000盞燈籠，讓大山腳舊街場顯得喜氣洋洋。”

章瑛：提高文化旅游醒覺

大會主席章瑛說，通過類似活動可提高鄉親們對文化旅游領域的醒覺、灌輸政府和社區居民合作的模式發展文化旅游業，在旅游和文化上繼續加強和提升競爭能力，以吸引更多游客前來大山腳。

她說，大山腳在文化旅游方面還是一個未經琢磨的璞玉，只要加以規划，必定能夠成為閃亮的文化旅游品牌。

大山腳福德正神會理事長拿督莊佛和則說，華人喜歡紅彤彤的燈籠，因為代表合家團圓，有一句話說：“千年暗室，一燈即明”，寓意自己的內在修為，可以破除長久以來的黑暗勢力。

大山腳區國會議員沈志強也在會上致辭，出席者有檳首長政治秘書鄭來興、威省市長拿督羅查里、浩洋健康食品有限公司董事經理王浩源、本報總經理謝進鏵及本報威省及吉南區經理方國雄。

2020庚子年大山腳舊街場“掛燈接福迎新春”活動，是由檳州婦女與家庭發展委員會、性別包容和非伊斯蘭宗教委員會、大山腳福德正神會主催；及大山腳五大鄉團、大山腳埠眾盂蘭勝會、伯公埕販商公會、大山腳德教會贊化閣、大山腳之友、七里香聯誼會善愛之家、盂蘭山莊及巴剎工友聯辦。