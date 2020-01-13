莊俊隆：從未來衡量非政治 華淡小應增設華文課







（雙溪大年13日訊）吉打州董聯會主席莊俊隆指出，若從經濟學角度、價值分析，全國華淡小應該增設華文課，讓各族學生都有機會學習漢語，並強調草擬課綱該從孩子的未來去衡量，不是以政治為出發點。

他補充，漢語是全球目前最多人使用的語言，使用人口超過11億，使用英語人數不超過5億，使用國語人數不超過3億。至於爪夷文，留個空間給大家自己想象；而中國的購買力達27兆，超越美國的24兆，成為了世界第一大經濟體。

他昨晚在新文英玉帝宮戲台，出席互助部歡慶61週年晚宴時，針對華淡小爪夷文課題，他說：“以前我們鼓勵孩子學習英語，因為英語具有經濟價值。如今漢語的價值遠遠超過了英語，因此我建議全國人民一起學習漢語，國淡小應增設華文課。”

莊俊隆說指出，新文英振中學校以8票反對，對7票贊成票，僅僅過關，暫逃過推行爪夷文教學，不過該校明年四年級有11名巫裔學生，以及10名非巫裔學生，華裔生僅剩下8人，意即，該校明年四年級很大可能會推行爪夷文教學。

他補充，政府以“家長簡單多數票”決定是否推行爪夷文教學，將衍生出許多問題，而“按照這種趨勢，相信在20年後，許多華裔畢業生都能看得懂爪夷文。

席上，新文英玉帝宮理事撥出1萬令吉，捐助新文英義務消防隊，以作為購買水槽消防車基金，並由財政劉福富移交給新文英義消隊理事會財政陳麗莉，出席者包括吉州行政議員黃思敏、新文英玉帝宮理事會總務莊如龍等。

理事會同時也贈送牌匾給學成榮歸的會員子女，以及榮任新文英村長的會員彭俊偉。

林明諒：華裔須站出來捍衛母語

新文英玉帝宮理事會主席林明諒指出，國家政策接二連三打壓華小，“馬來人尊嚴大會”更提出在6年內關閉華淡小，雖說神廟組織不該談政治，但為了維護華文教育文化不變質，無論前路有多艱難，身為華裔就必須站出來捍衛母語。

“華淡小在馬來西亞已有百年歷史，社會日新月異，迅速發展和進步，中國日益強大，懂華語在世界占很大的優勢。國內一些較開明的友族也選擇把孩子送進華小就讀，讓孩子學習中文。這顯示友族對華小辦學精神及學術表現有信心。全國目前有20%友族在華小求學。”

他說，將在1月19日玉帝宮互助部常年群眾大會上提出在當地義山建一座骨灰亭，尋求會員通過。

陳國耀：改革需民配合支持

吉州行政議員陳國耀強調，人民能在上屆大選成功“改朝換代”，讓希盟成功執政，如今在改革過程中，也需要人民的配合與支持。

他指出，在改革過程中，難免也會出現錯誤，這需要人民來監督，而希盟政府願意接受人民的批評 。

他說，在希盟執政吉州後，他們成功引入78億令吉投資，僅次於雪州和檳州之後，這樣的投資環境不僅給本地人製造了更多的就業機會，也能吸引外地工作的遊子們回鄉工作。