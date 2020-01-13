【年貨】 行情低迷 業績欠佳 新春禮籃訂單減40%

















（北海13日訊）各行各業行情低迷，許多公司因業績不理想，連帶春節禮籃的預算都沒有，導致新春禮籃訂單比去年減少近40%。

記者走訪拉惹烏達路一帶售賣新春禮籃的檔口，發現今年的禮籃檔口比去年少，業者皆表示今年行情比去年糟糕，希望在最后一個週末衝刺期會出現購買熱潮。

在拉惹烏達路信達園對面擺擋的林水果貿易老板林連添說，每年都有固定工廠和企業向他預定禮籃，今年其中4間因業績不理想而沒有送禮預算，讓他失掉超過百個禮籃訂單，損失約3萬令吉生意額。

“去年已經有3間企業面對這種情況，今年又遇到4間工廠也這樣。”他大嘆生意難做，行情一年不如一年。

他說，今年農曆新年落在1月尾，月頭新學年剛開課，家長們已經花了一筆開學費，所以過路客訂單不多，希望在最后2週，禮籃市場能夠掀熱潮。

該檔口所售賣的新春禮籃價格介於68令吉至數百令吉不等，有超過50款各式各樣的禮籃供消費者選擇。

只擺擋1個月減成本

位於北海拉惹烏達美食坊（R.U.Food Court）旁的臨時禮籃攤位老板鐘國強（32歲）說，今年的禮籃訂單比去年減少約40%，比如有一家公司往年預定70個禮籃，今年只預定30個。

往年他們是在新年前6週開始擺擋，今年只營業4週，以減低營運成本，包括執照費、搭棚費用、水電費和員工薪資等。

該檔售賣的禮籃價格從68令吉至688令吉不等，而388令吉以下的經濟禮籃最暢銷。

“現在市場非常競爭，若顧客要求送貨到府，我們就算賺不多也包送，希望能留住顧客，他們明年能再度光顧。”

肉乾價格微漲

作為新年送禮禮品之一的肉乾，今年的價格微漲。

“我來也”肉乾北海拉惹烏達分行代理商蔡慧儀受詢時說，肉乾價格每年都有調整，該肉乾行今年的肉乾價格微漲，去年每600克為62令吉40仙，今年漲至66令吉，1公斤價格則是110令吉。

她說，新春送禮少不了肉乾，相信陸續會有顧客上門購買。

她說，凡訂購10盒或以上的肉乾，可以獲得免費刻印公司商標或個人名字，不過需要預先定制。

“目前該分行已經接獲多間大公司的肉乾禮盒訂單，至於登門的顧客也不少。”

每公斤88令吉

位於光華學校旁的臨時肉乾攤位屬於家庭式經營，每日只碳烤10至20公斤的肉乾。

老板娘李釔嬡（58歲）說，5年前路邊沒有這麼多臨時肉乾檔口，其檔口的肉乾銷量很好，現在會比較競爭，不過生意各有各做。

“去年該檔口的肉乾價格是每公斤86令吉，由於豬肉價格有調漲，因此肉乾今年微漲2令吉，每公斤88令吉。”

擁有20多年碳烤肉乾經驗的李釔嬡說，碳烤肉乾最重要是掌控好炭火的溫度，眼明手快不斷翻轉肉乾，才能烤出兩面都熏熟且色香味俱全的肉乾。

她分享，碳烤肉乾很考功夫和技巧，每10公斤肉乾在熏熟后大概只剩下7至8公斤，全憑經驗拿捏，不宜烤太久，否則肉會變硬或燒焦。

她說，隨著年齡變大，體力和精力已不如當年，孩子勸她不要再擺擋，基於舍不得老顧客的支持，寧願做少一點，也要保留這份家庭式肉乾的老味道。