往隆機場途中 司機身亡 桃田賢斗車禍入院





（吉隆坡13日訊）甫在大馬羽球大師賽奪冠的世界球王桃田賢鬥，今晨與教練、以及一名日本、英格蘭男子乘坐酒店客貨車前往吉隆坡國際機場的途中遇車禍，4人受傷入院，印裔司機則被夾斃。

這起奪命車禍發於今日清晨約4時50分，發生在吉隆坡布城大道（MEX）第13.7公里處。

消拯局發言人指出，事發時，載有4名國際旅客的酒店客貨車失控撞向前方一輛30噸重的羅里尾部，造成24歲的印裔司機當場被夾斃在司機座。

他說，車內的桃田賢鬥、日本女教練平安優（34歲），日本人馬里莫托（42歲），國際羽聯鷹眼系統負責人、英國籍的威廉湯姆森（30歲）全數緊急送往布城醫院治療。

26歲的桃田賢鬥週日落幕的大馬超級500賽奪冠，他被視為日本在東京奧運會摘金的希望。

桃田賢鬥現世界排名第一，他在東京奧運資格賽積分榜上以10萬1568分高居榜首，與居次的中華台北一哥周天成（80178分）相差2萬分，東奧資格無憂。不過，本次的受傷或將對他在東奧爭金造成一定的影響。

2016年大馬公開賽開賽前，當時排名世界第二的桃田賢鬥因涉嫌賭博緊急退賽回國時，他隨後被開除出國家隊並無限期禁賽，並失去代表日本爭戰裡約奧運的資格，直到2017年5月15日才解除禁賽處分。復出後的桃田賢斗迅速返回世界前列，並在隔年奪下日本在亞錦賽和世錦賽的第一座男單冠軍。