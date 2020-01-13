打造智能安全旅遊島 交怡推展5G科技

（浮羅交怡12日訊）吉州新聞，通訊及多媒體及非政府組織（NGO）事務主席費道斯阿末說，為了打造浮羅交怡成為智能和安全的旅遊島嶼，大馬電訊公司推展5G設備與科技，惠及島民和外國旅客。

他今午出席大馬電訊TM與其他商業夥伴簽署5G演示合作備忘錄後說，交怡島將成為全國第一個島嶼是涵蓋有5G服務。

他指出，浮羅交怡是已經非常蓬勃發展，在積極發展成為熱點旅遊區時，旅客的安全和島上的安全必須提升，確保他們的安全獲得保障。

他說，當該該島嶼涵蓋5G後，相信島民的生活素質會提升，成為一名有智慧的人民。

大馬電訊公司首席執行員諾卡瑪魯說，浮羅交怡將在不久將來會覆蓋5G科技，成為世界上第一個數字和智能的旅遊島，讓旅客更安心旅遊。

他說，該公司在該島推出了5個用例，不過TM ONE當前先開發了3個案例，即智能交通信號燈，智能停車，智慧安全與安防。

“要打造成智慧城市，旅客要以智能裝備來支撐，尤其是對於浮羅交怡，其主要經濟發展是靠旅遊業來刺激整個經濟。”

他說，通過智慧城市的用例，它能為當地人和遊客提供更方便和更安全的環境來旅遊。

他指出，該公司也非常感謝浮羅交怡市議會和浮羅交怡發展機構給予配合，一起聯手推動5G用例，進一步刺激該島的旅遊和零售。

大馬電訊公司與7個單位簽署備忘錄，他們分別是浮羅交怡市議會，浮羅交怡發展機構，哈芝依斯邁集團，大麵包，阿迪亞酒店，納迪亞斯酒店，工匠比薩。

出席者有浮羅交怡縣長莫哈末亞羅夫，浮羅交怡發展機構主席哈茲里安南。